ДТП произошло в четверг около 21 часа на пешеходном переходе от площади Юности ко 2-му микрорайону. Автомобиль «Лада» с тверскими номерами врезался в столб и свернул кнопку вызова пешеходного светофора.
Один из очевидцев рассказал, что «водитель был пьян, его занесло, врезался в бордюр, пролетел метров десять и ударился в столб». По его словам никто не пострадал, но водитель и пассажиры «стоять не могут ровно». Позже в ГАИ подтвердили, что водитель был пьян, но другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Фактически машина врезалась в пешеходный переход, где в момент ДТП мог бы находиться человек, нажимающий на кнопку.
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