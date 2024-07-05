ДТП произошло в четверг около 21 часа на пешеходном переходе от площади Юности ко 2-му микрорайону. Автомобиль «Лада» с тверскими номерами врезался в столб и свернул кнопку вызова пешеходного светофора.

Один из очевидцев рассказал, что «водитель был пьян, его занесло, врезался в бордюр, пролетел метров десять и ударился в столб». По его словам никто не пострадал, но водитель и пассажиры «стоять не могут ровно». Позже в ГАИ подтвердили, что водитель был пьян, но другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.