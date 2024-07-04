Штормовое предупреждение выпустило МЧС — возможен ветер до 27 м/c, выпадение осадков свыше 50% от месячной нормы и формирование смерчей в пятницу с 10 утра до конца дня.
Берегите себя и свои машины — не ходите и не паркуйтесь под деревьями, фонарными столбами и подобными конструкциями
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