Штормовое предупреждение выпустило МЧС — возможен ветер до 27 м/c, выпадение осадков свыше 50% от месячной нормы и формирование смерчей в пятницу с 10 утра до конца дня.

Берегите себя и свои машины — не ходите и не паркуйтесь под деревьями, фонарными столбами и подобными конструкциями

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