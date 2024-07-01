Собирать подписи для выдвижения на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) нужно кандидатам, которые выдвинулись сами или которых выдвинули партии, не представленные в федеральном парламенте. Среди зеленоградских кандидатов это:

Александр Гунько от партии «Яблоко»

Сергей Ульянов от партии «Коммунисты России» (не путать с Ульянченко от КПРФ)

самовыдвиженец Евгений Лузиков

Всего им нужно собрать 3% подписей от общего количества зеленоградских избирателей — это около пяти тысяч человек. До половины подписей можно собрать в электронном виде — через Госуслуги — отдать кандидату свою подпись можно на странице voter.gosuslugi.ru. Сбор подписей завершится 6 июля.

Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября.