Лодочная станция открылась на Михайловских прудах в 15-м микрорайоне 30.06.2024 ZELENOGRAD.RU

В прокате весельные лодки, катамараны и сап-борды. Стоимость проката лодки или катамарана: полчаса — 500 рублей, час — 800, сапа — 600 за час, сообщил сотрудник станции корреспонденту «Зеленоград.ру» (на прайс-листе в момент публикации этих цен ещё не было).

Также в прокате детские электромобили (10 минут — 300 рублей, 20 минут — 500), лошадки (10 минут — 200, 20 минут — 300) и небольшой батут (10 минут — 250, 20 — 400).

Пункт проката расположен южной части пруда (где ТЦ «Грин»), рядом с декоративной надписью «Зеленоград». Он работает с 11:00 до 20:30.

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Метки:
микрорайон 15, михайловские пруды, лодочная станция, прокат лодок
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