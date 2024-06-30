Фото: "Зеленоград.ру"
В прокате весельные лодки, катамараны и сап-борды. Стоимость проката лодки или катамарана: полчаса — 500 рублей, час — 800, сапа — 600 за час, сообщил сотрудник станции корреспонденту «Зеленоград.ру» (на прайс-листе в момент публикации этих цен ещё не было).
Также в прокате детские электромобили (10 минут — 300 рублей, 20 минут — 500), лошадки (10 минут — 200, 20 минут — 300) и небольшой батут (10 минут — 250, 20 — 400).
Пункт проката расположен южной части пруда (где ТЦ «Грин»), рядом с декоративной надписью «Зеленоград». Он работает с 11:00 до 20:30.
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