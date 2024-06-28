Водомат производства пермской компании «Третий кран» появился возле корпуса 514, рядом с ПВЗ «Озона» и парикмахерской. Сюда можно прийти с собственной бутылкой и купить воду по 4 рубля за литр.

Вода проходит восемь степеней очистки: механическую от загрязнений от 5 микрон, угольный фильтр, тонкая очистка от загрязнений от 1 микрона, молекулярная очистка обратным осмосом, постфильтрация для устранения запахов и улучшения вкуса, минерализация (кальция, магний, натрий), обогащение кислородом, УФ стерилизация. А перед покупкой сама ёмкость проходит стерилизацию озоном.

Работает автомат так — ставите в окошко (с медной ручкой) свою ёмкость, оплачиваете (монетами, купюрами или картой), нажимаете кнопку «Озон» для стерилизации емкости, нажимаете кнопку «Старт» и ждете налива, нажимаете кнопку «Стоп», чтобы избежать перелива.

Судя по сайту производителя, все внутренности автомата заполнены разными фильтрами, а также накопительным баком, но фильтрует он водопроводную воду. Автомат выполнен специально для улицы и может работать при температуре до -45 градусов.