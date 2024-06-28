От «Мосгортранса», как обычно, никаких комментариев. Вероятно, они считают, что всё в порядке. Уверены, если отправить им официальный запрос, ни одной жалобы от пассажиров не будет. Значит, делают вывод транспортные чиновники, все довольны, менять ничего не нужно.

Между тем, постоянное массовое недовольство в большинстве случаев приводит к изменениям. Каждый пассажир должен стараться сообщать о каждом нарушении расписания. Для этого мэрия сделала несколько удобных сервисов: