Там было 46 свертков, две стеклянные банки и пластиковая емкость с наркотиком «спайсом», общей массой более 750 граммов, сообщили в зеленоградской полиции, которая задержала двух подозреваемых. Гараж принадлежал родственнику одного из них.

Следователи считают, что подозреваемые (на фото ниже) покупали наркотик оптом, в гараже расфасовывали его и распространяли в Зеленограде. Их арестовали.