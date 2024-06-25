Там было 46 свертков, две стеклянные банки и пластиковая емкость с наркотиком «спайсом», общей массой более 750 граммов, сообщили в зеленоградской полиции, которая задержала двух подозреваемых. Гараж принадлежал родственнику одного из них.
Следователи считают, что подозреваемые (на фото ниже) покупали наркотик оптом, в гараже расфасовывали его и распространяли в Зеленограде. Их арестовали.
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