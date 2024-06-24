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Еще меньше мест для бесплатной парковки стало на Центральном проспекте 24.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Собственник здания в корпусе 438А (бывший Банк Москвы) перекрыл проезд парковку на свою территории. В качестве обоснования на ограждение повесили распечатку из реестра недвижимости, на которой указаны границы участка с кадастровым номером 77:10:0002002:65.

Въезд теперь только по пропускам, через пост охраны, а за проезд и даже проход на велосипеде или пешком(!) без разрешения собственника угрожают уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности жилища (статья 139). Кто живет в этом нежилом теремочке, непонятно. Спросим медведя префектуру и прокуратуру о законности таких вывесок.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 4
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Обсуждение
Виталий Самойликов
Вчера, 12:28
Это же самострой из девяностых! Здесь о законности постройки смело можно спрашивать!!!
Виталий Самойликов
Вчера, 12:31
"Разрешенное использование:
Банковская и страховая деятельность (4.5)"

"Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания."

Где-то не клеится, но вот где???
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