Собственник здания в корпусе 438А (бывший Банк Москвы) перекрыл проезд парковку на свою территории. В качестве обоснования на ограждение повесили распечатку из реестра недвижимости, на которой указаны границы участка с кадастровым номером 77:10:0002002:65.
Въезд теперь только по пропускам, через пост охраны, а за проезд и даже проход на велосипеде или пешком(!) без разрешения собственника угрожают уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности жилища (статья 139). Кто живет в этом нежилом теремочке, непонятно. Спросим
медведя префектуру и прокуратуру о законности таких вывесок.
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Банковская и страховая деятельность (4.5)"
"Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания."
Где-то не клеится, но вот где???