Въезд теперь только по пропускам, через пост охраны, а за проезд и даже проход на велосипеде или пешком(!) без разрешения собственника угрожают уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности жилища (статья 139). Кто живет в этом нежилом теремочке, непонятно. Спросим медведя префектуру и прокуратуру о законности таких вывесок.