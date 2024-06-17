Триста тысяч рублей собрали участники зеленоградского полумарафона для лечения мальчика из нашего города 17.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Чек на 305945 рублей вручили перед стартом юному Андриану Полещуку, его маме и фонду «Важные люди», который собирает средства на лечение Андриана от редкого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА).

«Этот маленький мужчина ещё совсем юн, но уже проделал путь, который одолеет далеко не каждый подготовленный марафонец. Андриан очень хочет скорее встать на ноги — в прямом смысле слов. За эту возможность он с самого рождения борется с одним из самых тяжёлых генетических заболеваний, — говорят организаторы соревнований. — Пусть тысячи шагов бегунов на Зеленоградском полумарафоне станут одним большим шагом на пути нашего маленького героя к выздоровлению»

На благотворительный сбор для Андриана пошли все стартовые взносы участников детского забега, который откроет полумарафон #zelrun.

«Желаю вам жаркого забега», сказал Андриан со сцены. А мы желаем ему здоровья! Здесь его страница на сайте фонда.

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Метки:
благотворительность, полумарафон, сма (спинально-мышечная атрофия), полещук андриан
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