В детском забеге Зеленоградского полумарафона может участвовать любой желающий до 16 лет — дистанция всего 500 метров, медицинских справок не нужно и каждый получит медаль. Но гораздо важней, что все собранные деньги пойдут на лечение (стартовый взнос — 500 рублей) пойдут на лечение зеленоградцу Андриану Полещуку.

«Этот маленький мужчина ещё совсем юн, но уже проделал путь, который одолеет далеко не каждый подготовленный марафонец. Андриан очень хочет скорее встать на ноги — в прямом смысле слов. За эту возможность он с самого рождения борется с одним из самых тяжёлых генетических заболеваний — Спинальной мышечной атрофией (СМА), — говорят организаторы соревнований. — Пусть тысячи шагов бегунов на Зеленоградском полумарафоне станут одним большим шагом на пути нашего маленького героя к выздоровлению»