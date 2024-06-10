За прошедший год — с мая 2023 до мая 2024 — средняя стоимость квадратного метра снизилась здесь на 3,5% — с 259,5 до 250,5 тысяч рублей. При этом в среднем по Москве новостройки за год подорожали на 14%, сообщает РБК
Сейчас все жилые новостройки в Крюково (если не считать апартаменты) — это квартиры в ЖК «Зеленый парк» на Георгиевском проспекте, стоимостью по данным «Циан» от 6,5 до 23,6 млн рублей — от 219 до 337 тысяч за квадрат.
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