Ночной шум с 23 до 7 часов контролирует полиция — местным жителям можно посоветовать только каждый раз звонить 112 и сообщать о нарушении. Если обращений будет достаточно много, вероятно, полиция может начать чаще патрулировать это место.

С другой стороны, на все подобные места полиции не хватит — сейчас в России один полицейский работает за четверых, и нехватка сотрудников растет, рассказывал недавно глава МВД. В Москве ситуация тоже оставляет желать лучшего — раньше министр рассказывал, что за последние десять с небольшим лет в Москве численность сотрудников МВД сократилась в два раза, отдельно полицейские начальники говорят о нехватке участковых.