Теперь на дороге три полноценные полосы прямо в одном направлении две в противоположном. Таким образом, считают в компании «Спецдорпроект», пропускная способность перекрёстка вырастет, циклы работы светофора сократятся за счёт адаптивного регулирования и, значит, время ожидания для общественного и личного транспорта на этом перекрёстке уменьшится.