Фото: vk.com/voditel_zelenograda
Для этого демонтировали часть барьера в середине дороги и сделали переразметку избыточно широких полос — в итоге получилось по одной дополнительной левоповоротной полосе по Панфиловскому проспекту.
Теперь на дороге три полноценные полосы прямо в одном направлении две в противоположном. Таким образом, считают в компании «Спецдорпроект», пропускная способность перекрёстка вырастет, циклы работы светофора сократятся за счёт адаптивного регулирования и, значит, время ожидания для общественного и личного транспорта на этом перекрёстке уменьшится.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Многофункциональная хоккейная площадка установлена в Силино — для спортивных активностей зимой и летом Реклама
Состоялась церемония награждения «Народной премии Зеленоград.ру 2024». Список победителей во всех номинациях и фотографии с церемонии Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 8 июня в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Детский центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — по английскому языку, программированию и математике Реклама
На пересечении Георгиевского шоссе и улицы Андреевка сделают дополнительную полосу и пешеходный переход Новости
Павильона «Здоровая Москва» на площади Юности больше не будет. Объяснения чиновников выглядят нелепо Новости
Построить пятиэтажный паркинг возле первой «клюшки» снова никто не захотел. Это уже третья попытка, но в мэрии не теряют надежды Новости