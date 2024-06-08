На перекрестке Панфиловского проспекта и улицы Каменка сделали дополнительные полосы 08.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Для этого демонтировали часть барьера в середине дороги и сделали переразметку избыточно широких полос — в итоге получилось по одной дополнительной левоповоротной полосе по Панфиловскому проспекту.

Теперь на дороге три полноценные полосы прямо в одном направлении две в противоположном. Таким образом, считают в компании «Спецдорпроект», пропускная способность перекрёстка вырастет, циклы работы светофора сократятся за счёт адаптивного регулирования и, значит, время ожидания для общественного и личного транспорта на этом перекрёстке уменьшится.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, панфиловский проспект, переразметка дорог
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