«Сообщаем, что проведение эксперимента завершено. ГКУ ЦОДД инициированы мероприятия по возвращению светофорных объектов к прежнему режиму работы — последовательность включения сигналов транспопртных светофоров: зеленый — зеленый мигающий — желтый — красный», было написано в ответах, которые 7 июня массово разослал гражданам Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в ответ на их запросы.
Однако в пресс-службе ЦОДД дезавуировали эти письма и опровергли возврат зеленого мигающего сигнала светофора: «Письма с ответами на запросы были отправлены ошибочно. Информация в этих письмах некорректная. Итоги эксперимента будут подведены позже, предварительно — на следующей неделе», — сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе ЦОДД.
Вероятно, решение о сворачивании или продолжении эксперимента будет принята после анализа аварийности за май.