Однако в пресс-службе ЦОДД дезавуировали эти письма и опровергли возврат зеленого мигающего сигнала светофора: «Письма с ответами на запросы были отправлены ошибочно. Информация в этих письмах некорректная. Итоги эксперимента будут подведены позже, предварительно — на следующей неделе», — сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе ЦОДД.

Вероятно, решение о сворачивании или продолжении эксперимента будет принята после анализа аварийности за май.