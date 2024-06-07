Состоялась церемония награждения «Народной премии Зеленоград.ру 2024». Список победителей во всех номинациях и фотографии с церемонии 07.06.2024 ZELENOGRAD.RU

5 июня 2024 года в ДК МИЭТ мы провели третью церемонию награждения «Народной премии Зеленоград.ру». С начала весны читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из компаний, организаций и людей, достойных называться «народными», а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.

Персона года — Бельмас Станислав Степанович, педагог дополнительного образования Школа № 1194

Шорт-лист номинации: Антонович Константин — ООО «Спецдорпроект», Богачев Антон — центр комплексной подготовки «Воин», Виталий Сурма — школа спортивных бальных танцев Виталия Сурмы, Власов Владислав — тренер по плаванию «Территория Фитнеса», Герасина Наталья — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог, Красников Геннадий — президент Российской академии наук, Раннефт Ольга — школа воздушной гимнастики Астери, Сибирцева Марина — организатор проекта «Преображение на 360», бизнес-наставник, владелец клиники косметологии и массажа Re:Forma, Ульянченко Иван — политик

Автосервис — Грин-Авто

Шорт-лист номинации: СТО Зеленоград, ZEL Рейка, АвтоДокСервис, DBC Detailing, Пять звёзд, GT Service, V8Center, Динамика, Black room detailing

Всё для животных — Зоомагазин «Четыре Лапы»

Шорт-лист номинации: благотворительный фонд «Ника», зоомагазин «Багира», вветеринарная клиника «Раденис», ветеринарная клиника «Фунтик Вет», ветеринарная клиника «Поливет», ветеринарная клиника «Динго», зоомаркет «Геркулес», зоосалон MyPet, зоосалон «Белый пудель»

Доставка еды — Sergio Pizza

Шорт-лист номинации: ВкусВилл, Лаки Кинг, Sura Sushi, La Kendo, Prime Food, Самокат, Мамой клянусь, Колбасофф, Дым

Культура и развлечения — Ведогонь-театр

Шорт-лист номинации: Мозгобойня и Туц Туц Quiz в Зеленограде, Культурный центр «Зеленоград», Библиотеки Зеленограда, Дворец творчества детей и молодёжи, Клубное пространство «Кинематограф», Московское долголетие, Стендап в Зеленограде, Музей Зеленограда, Зеленоградская баптистская церковь

Услуги для людей и бизнеса — Термолэнд

Шорт-лист номинации: сеть фотоцентров «Фото у енота», типография «Пресс-код», центр психологии нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса», Benedict hotel&spa, Пиксель Плюс, Зеленоградский центр недвижимости и ипотеки, RAZOR-SHARP, сеть копицентров DOFOTO!, АНО Экспертно-правовой центр «Прометей»

Сделано в Зеленограде — Пекарня «Дон Батон»

Шорт-лист номинации: независимые забеги Zelrun, шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс», свечи и диффузоры [RADOST', Гринсайт, НТЦ Амплитуда, АО «НИИМЭ», НПП «Доза», авторское ателье Елены Шиловой, дизайнерская мебель «Аскет»

Магазин — Десяточка

Шорт-лист номинации: магазин цветов Elle Fleurs, цветочная студия MD flowers, магазин цветов «Цветы & Co», вегетарианский магазин «Объеденика», магазин азиатской косметики Namazh_te, Чижик, велосеть 4sport, Selection, Детали машин

Салон красоты — Прядки в Порядке

Шорт-лист номинации: Элит, Никор, Август, Frau Beauty Salon, Cherry nails club, Глори Голд, MAGIC FACE, CryoMio, Koltsova_lashes

Спортивный центр — фитнес-клуб DDX Электрон

Шорт-лист номинации: Территория Фитнеса, регбийный клуб «Фаворит», студия воздушно-спортивного эквилибра «Астери», фитнес-клуб «Суперкач», Joy fitness-boutique, ГБУ «Талисман», центр комплексной подготовки «Воин», Pilates by Milatsa, Додзё Сейдокан

Медицинский центр — Детство плюс

Шорт-лист номинации: медицинский центр и стоматология «Дали», Аксис, Никор, КДЦ 24, Интермедикум, лаборатория «Литех, детский медицинский центр «Радуга», психологический центр «Пазл», НОРМА-XXI,

Образовательный проект — Школа танцев DDC

Шорт-лист номинации: курсы программирования KIBERone, курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист», модельная школа Mash, детская студия «Чудо», студия воздушной гимнастики «Астери», футбольная школа «Зенит-Чемпионика», школа танцев «Высшая Лига», Бэби-сад, учебный центр АО «НИИМЭ»

Ресторан, кафе, кофейня — Pivaldi

Шорт-лист номинации: Хочу Пышку, Nikol’sky, Mill, Вафли, Русский Лес, Гриша и Гоша, ZIAMO, Ruma’s, Pizzaza, Ellex Coffee

Cпонсор премии

  • «Дали» — медицинский центр и стоматология

Партнёры премии

Репортаж фотографа Дмитрия Пирогова можно посмотреть по ссылке.

Процентное распределение голосов в каждой номинации — в этом pdf файле.

Благодарим всех участников и партнеров и ждем вас на «Народной премии Зеленоград.ру» в следующем году!

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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