5 июня 2024 года в ДК МИЭТ мы провели третью церемонию награждения «Народной премии Зеленоград.ру». С начала весны читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из компаний, организаций и людей, достойных называться «народными», а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.