После остановки «Овражная улица» (напротив ремонтируемой поликлиники) он будет ехать по улице Лётчицы Тарасовой и через остановки «Улица 1 Мая» и «Улица Лётчицы Тарасовой», а затем через Советскую улицу приезжать к станции Крюково.
Соответственно, остановки «Заводская улица» и проезда по улицам Радио и Заводской у этого маршрута с 8 июня больше не будет.
Маршрут пустили по Заводской улице в июле прошлого года на время строительства реконструкции вокруг вокзала в Крюково вообще и Советской улицы, в частности. Теперь строительные работы завершены и автобус 28 возвращают на прежний маршрут. Благодаря этому изменению, длина маршрута уменьшится и автобус не будет стоять в пробке, которая часто бывает на Заводской.
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