Соответственно, остановки «Заводская улица» и проезда по улицам Радио и Заводской у этого маршрута с 8 июня больше не будет.

Маршрут пустили по Заводской улице в июле прошлого года на время строительства реконструкции вокруг вокзала в Крюково вообще и Советской улицы, в частности. Теперь строительные работы завершены и автобус 28 возвращают на прежний маршрут. Благодаря этому изменению, длина маршрута уменьшится и автобус не будет стоять в пробке, которая часто бывает на Заводской.