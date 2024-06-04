Такой вариант использования деревянных торговых домиков рассматривают в префектуре. Эти домики поставили на площади для празднования 9 мая и с тех пор не убрали. Сейчас проходы к ним огородили «для предотвращения вандальных действий», рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре.

Другой вариант — демонтировать домики. Хотя это как-то бесхозяйственно — привезти на один день, а потом увезти. С другой стороны, надо заниматься организацией летней ярмарки, что тоже непросто с учетом того, что лето уже началось. Когда решат судьбу домиков, неизвестно.

В зеленоградском телеграм-чате обсуждают, нужна ли ярмарка на этом месте и какое содержание было бы интересно.