430 станций (включая МЦД) уместили на пластине монокристаллического кремния размером 2 квадратных сантиметра. Линии метро на маленькой схеме почти в два раза тоньше человеческого волоса — 65 микрон.
Работу проделали специалисты МФТИ, она проходила в чистой зоне, чтобы на схему не попали пылинки. В центрифуге на пластину нанесли фотополимер, а схему отобразили ультрафиолетом. Затем пластину поместили в щелочной раствор, который частично разъел слой, оставив только начертания схемы. Потом пластину поместили в вакуумную камеру, в которой с помощью электрического импульса вскипятили золото до 2800 градусов — золотой пар осел на схему и на пластине появились линии и названия станций. Далее при помощи горячего растворителя удалили оставшийся полимер, сохраняя только золотые линии метро.
Схему можно увидеть в Народном музее метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».