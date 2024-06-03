Работу проделали специалисты МФТИ, она проходила в чистой зоне, чтобы на схему не попали пылинки. В центрифуге на пластину нанесли фотополимер, а схему отобразили ультрафиолетом. Затем пластину поместили в щелочной раствор, который частично разъел слой, оставив только начертания схемы. Потом пластину поместили в вакуумную камеру, в которой с помощью электрического импульса вскипятили золото до 2800 градусов — золотой пар осел на схему и на пластине появились линии и названия станций. Далее при помощи горячего растворителя удалили оставшийся полимер, сохраняя только золотые линии метро.