Самую маленькую схему московского метро в мире создали с помощью технологий производства микроэлектроники 03.06.2024 ZELENOGRAD.RU

430 станций (включая МЦД) уместили на пластине монокристаллического кремния размером 2 квадратных сантиметра. Линии метро на маленькой схеме почти в два раза тоньше человеческого волоса — 65 микрон.

Работу проделали специалисты МФТИ, она проходила в чистой зоне, чтобы на схему не попали пылинки. В центрифуге на пластину нанесли фотополимер, а схему отобразили ультрафиолетом. Затем пластину поместили в щелочной раствор, который частично разъел слой, оставив только начертания схемы. Потом пластину поместили в вакуумную камеру, в которой с помощью электрического импульса вскипятили золото до 2800 градусов — золотой пар осел на схему и на пластине появились линии и названия станций. Далее при помощи горячего растворителя удалили оставшийся полимер, сохраняя только золотые линии метро.

Схему можно увидеть в Народном музее метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».

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Метки:
микроэлектроника, метрополитен
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