В департаменте утверждают, что проект проводили «в те годы, когда в Москве была запущена масштабная программа капитального ремонта поликлиник», а теперь, когда «завершился первый этап реконструкции городских поликлиник», у жителей появилась возможность пройти обследования «в новых комфортных условиях своей поликлиники в шаговой доступности».

Это странно, ведь логика авторов проекта в 2019 году была другой. Если простыми словами: активный, относительно молодой и работающий москвич не хочет идти в поликлинику, чтобы пройти чек-ап, поэтому поликлиники «пришли» к этим москвичам — туда, где они проводят время. В Москве это были парки, в Зеленограде — площадь Юности.

Причины игнорирования поликлиник у всех были разные, говорили тогда в департаменте, вероятно, подразумевая, что молодой москвич не захочет по своей воле заходить в старую поликлинику ещё советского образца. Теперь же, если следовать логике чиновников, поликлиники так похорошели, что эти здоровые пациенты сами захотят туда прийти, а количество профилактических обследований и выявленных на ранних стадиях патологиях с закрытием программы «Здоровая Москва» не уменьшится.

Утверждение сомнительное, хотя бы потому, что программа проверки здоровья в парках началась за несколько лет до старта программы капремонта поликлиник, да и никогда о связи этих двух программ чиновники не упоминали — а сейчас вдруг вспомнили. В прошлом году мэр Собянин, рапортуя об успешности этой программы, тоже ни словом не обмолвился, что по ходу выхода поликлиник из капремонта, программу с павильонами закроют.

Отказ от павильонов «Здоровая Москва» больше похож на попытку сэкономить средства. Пройти обследование в отремонтированных поликлиниках не стало принципиально удобней — там всё ещё сохраняется множество деталей, из-за которых, по словам Собянина, москвичи раньше «обходили поликлиники стороной». Не забудем, что в Зеленограде до сих пор две поликлиники закрыты на капитальный ремонт. Да и время приема в поликлиниках неудобное — например, во вторую половину дня в выходные слотов на диспансеризацию нет, а павильон работал ежедневно до 20 часов

К чем приведет решение закрыть павильоны, может быть понятно уже в конце года, если получится узнать число и возраст прошедших диспансеризацию в 2024-м году и сравнить её с показателями двух прошлых лет. Каждый год в павильонах «Здоровая Москва» обследования проходили в среднем более 340 тысяч человек. Из них около 7-9 тысяч зеленоградцев, у которых только в один из годов нашли более двухсот новых патологий: 20 — онкологии, 50 — диабета, 140 — сердечно-сосудистой системы и 15 бронхолегочных заболеваний.