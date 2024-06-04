Павильона «Здоровая Москва» на площади Юности больше не будет. Объяснения чиновников выглядят нелепо 04.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Павильон для быстрой проверки здоровья впервые открылся на площади Юности в 2019-м году и (с перерывом на ковид) работал ежегодно — закрываясь на зиму и снова открываясь к лету, это уже стало хорошей традицией. Однако этим летом место под павильон на площади Юности пустует. «Зеленоград.ру» спросил департамент здравоохранения о причинах сворачивания программы и получил совершенно неправдоподобный ответ. Краткий вывод — число «недообследованных» москвичей может существенно увеличиться. Подробнее читайте в нашем разборе.

В департаменте утверждают, что проект проводили «в те годы, когда в Москве была запущена масштабная программа капитального ремонта поликлиник», а теперь, когда «завершился первый этап реконструкции городских поликлиник», у жителей появилась возможность пройти обследования «в новых комфортных условиях своей поликлиники в шаговой доступности».

Это странно, ведь логика авторов проекта в 2019 году была другой. Если простыми словами: активный, относительно молодой и работающий москвич не хочет идти в поликлинику, чтобы пройти чек-ап, поэтому поликлиники «пришли» к этим москвичам — туда, где они проводят время. В Москве это были парки, в Зеленограде — площадь Юности.

Причины игнорирования поликлиник у всех были разные, говорили тогда в департаменте, вероятно, подразумевая, что молодой москвич не захочет по своей воле заходить в старую поликлинику ещё советского образца. Теперь же, если следовать логике чиновников, поликлиники так похорошели, что эти здоровые пациенты сами захотят туда прийти, а количество профилактических обследований и выявленных на ранних стадиях патологиях с закрытием программы «Здоровая Москва» не уменьшится.

Утверждение сомнительное, хотя бы потому, что программа проверки здоровья в парках началась за несколько лет до старта программы капремонта поликлиник, да и никогда о связи этих двух программ чиновники не упоминали — а сейчас вдруг вспомнили. В прошлом году мэр Собянин, рапортуя об успешности этой программы, тоже ни словом не обмолвился, что по ходу выхода поликлиник из капремонта, программу с павильонами закроют.

Отказ от павильонов «Здоровая Москва» больше похож на попытку сэкономить средства. Пройти обследование в отремонтированных поликлиниках не стало принципиально удобней — там всё ещё сохраняется множество деталей, из-за которых, по словам Собянина, москвичи раньше «обходили поликлиники стороной». Не забудем, что в Зеленограде до сих пор две поликлиники закрыты на капитальный ремонт. Да и время приема в поликлиниках неудобное — например, во вторую половину дня в выходные слотов на диспансеризацию нет, а павильон работал ежедневно до 20 часов

К чем приведет решение закрыть павильоны, может быть понятно уже в конце года, если получится узнать число и возраст прошедших диспансеризацию в 2024-м году и сравнить её с показателями двух прошлых лет. Каждый год в павильонах «Здоровая Москва» обследования проходили в среднем более 340 тысяч человек. Из них около 7-9 тысяч зеленоградцев, у которых только в один из годов нашли более двухсот новых патологий: 20 — онкологии, 50 — диабета, 140 — сердечно-сосудистой системы и 15 бронхолегочных заболеваний.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Павильона «Здоровая Москва» на площади Юности больше не будет. Объяснения чиновников выглядят нелепо Новости
Первый российский фотолитограф создан в Зеленограде — он годится для выпуска чипов 350 нм Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение» со скидкой — с 1 июня Реклама
Автобус №28 изменит маршрут в эту субботу, 8 июня Новости
Новый переход сделают на Озерной аллее к августу — между пляжем городского пруда и лесом Новости
Как стать грамотным и востребованным дизайнером? Прийти работать в «Копирку»! Реклама
Летняя ярмарка может появиться на Центральной площади Новости
Призывника задержали в зеленоградском ТЦ, чтобы доставить на сборный пункт. Он утверждает, что это незаконно Новости
Добро пожаловать в детское кафе «Игрушечная» Реклама
Горячую воду в новостройках ЖК «Зеленый парк» включили на четыре дня позже Новости
Построить пятиэтажный паркинг возле первой «клюшки» снова никто не захотел. Это уже третья попытка, но в мэрии не теряют надежды Новости
Скидки по будням в «Суши Лофт» Реклама
Возле корпуса 1005 загорелся мусорный контейнер Новости
Школьник помог задержать закладчиков наркотиков. Потому что он ещё верит в эффективность полиции Новости
Букет недели от «Мяу Флауэрс». Летние яркие букеты по супер-цене Реклама
Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура Новости
В магазинах «Верный» сломалась оплата картами Новости
Сервис по оклейке автомобилей виниловыми и полиуретановыми пленками «ЗЕЛВРАП» Реклама
Парковки возле станции Крюково стали платными — вот к чему это привело Новости
Тотальная обработка Зеленограда от клещей завершена, но её повторят в августе Новости
Летние образовательные клубы «Кинолагерь» и «Лидер профессий» — работают на базе Культурного центра «АртистЛэнд» Реклама
Лебедям на время очистки пруда Быково болото нашли уютный дом Новости
Пляж на Черном озере оказался не совсем готов к лету Новости
Премьера спектакля «В свете ж вот какое чудо!» зеленоградского театра «БАВ» — 7 июня на сцене ДК МИЭТ Афиша
Ещё один островок безопасности появится на зеленоградских дорогах Новости
Самую маленькую схему московского метро в мире создали с помощью технологий производства микроэлектроники Новости
Акция «Счастливый час» в сети магазинов и ателье «Я Сама» — с 1 по 30 июня Реклама
Скамейки становятся липкими ловушками для жителей Истории
Скульптуре «Девочка с собакой» вернули отломанную косичку Новости
Эстрадно-джазовый концерт Евгении Добровановой — проект «Музыкальные четверги» 6 июня в «Озеропарке» Афиша
Каждую ночь грохочет уборочная техника под окнами домов — регламент уборки противоречит закону о тишине Истории
Выпавшего из окна мужчину спасли в зеленоградской больнице благодаря новому протоколу работы приемного отделения. Вот как это работает на практике Истории
«Грин Кебаб» — вкусное открытие 1 июня! Реклама
Бесплатные уличные тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, роллер-спорту и фитнесу начались в Зеленограде. Вот места и расписание занятий Новости
История пруда Быково Болото — первого водоёма Зеленограда Истории
Летний лагерь Клуба моделизма и робототехники приглашает — осталось несколько мест Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру