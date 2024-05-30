Газонокосильщикам рекомендовали не работать два часа днем и по выходным 30.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Коммунальным службам Зеленограда поручили «усилить работу по покосу» — обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 см.

При этом «рекомендовано исключить работу газонокосилок в часы отдыха с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни», — сообщил зампрефекта Олег Панин.

Здесь следует обратить внимание, что это всего лишь «рекомендация». Московский закон о тишине в принципе разрешает шуметь с 7 до 23 часов. А ограничение на дневной шум по закону касаются только ремонта, который в своих квартирах делают ваши соседи — на коммунальщиков оно не распространяется.

При этом префектура может фактически приказать ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги» не шуметь днем и по выходным, но сделает ли это и насколько строгой была эта «рекомендация», неизвестно. Однако вы можете ссылаться на эту рекомендацию, если газонокосильщики будут мешать вам днем и по выходным, при жалобах в «Жилищник» или в префектуру.

Зампрефекта также объясняет, зачем вообще косить траву: вблизи дорожек, детских и спортивных площадок кошение необходимо для профилактики распространения клещей и получения травм из-за скопления мелкого мусора (осколки, склянки), который в высокой траве незаметен — именно поэтому в таких местах проводится регулярное скашивание травостоя на расстоянии 1 м от края дорожки. Зачем косят дальше места от края дорожек, Панин не объяснил.

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Метки:
шум и закон о тишине, газоны
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