«По этому поводу подходили к ответственной по станции, они знают о проблеме и говорят, что эскалаторы отключаются несколько раз за день и что самое эффективное — написать обращения по этому поводу Собянину и в РЖД, что я и собираюсь сделать», — пишет Елена.

В чем причина отключений эскалаторов, неизвестно. Может быть они не справляются с неравномерной нагрузкой, которая резко возрастает с приходом электрички, а может быть причина другая.

Чтобы понять масштаб проблемы, примите, пожалуйста, участие в опросе о том, как часто вы сталкиваетесь с поломкой эскалаторов на станции — он проходит в нашем телеграм-канале. Выясним в РЖД, что они думают об этой проблеме.