На банках с краской типа ПФ-115, от невыносимого запаха которой страдают тысячи зеленоградцев, прямо написано — работы необходимо проводить в «хорошо проветриваемых помещениях». Проветривать подъезды требует и префектура, и Роспотребнадзор. Но на практике маляры не обеспечивают проветривание даже там, где это возможно сделать.

После покраски маляры вешают листочки с надписью «Осторожно, окрашено» и оставляют жильцов дышать ядовитыми испарениями. Однако практика показала, что при хорошем проветривании запах в первый день ощутимый, но терпимый, а дальше практически не ощущается — нужно только открыть и не закрывать двери и окна на улицу.

В итоге жителям приходится спасать своё здоровье самостоятельно — развешивать таблички с просьбой не закрывать двери, подкладывать под них подпорки против закрывания (на фото) или снимать пружины доводчика. Но это если на этаже или в доме найдётся активист — иначе все дышат вонючей краской, запах от которой затягивает даже в квартиры.