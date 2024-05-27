Проветривание подъезда неплохо справляется с вонючей краской. «Жилищнику» нужно только справиться с нехитрой задачей держать открытыми двери и окна 27.05.2024 ZELENOGRAD.RU

На банках с краской типа ПФ-115, от невыносимого запаха которой страдают тысячи зеленоградцев, прямо написано — работы необходимо проводить в «хорошо проветриваемых помещениях». Проветривать подъезды требует и префектура, и Роспотребнадзор. Но на практике маляры не обеспечивают проветривание даже там, где это возможно сделать.

После покраски маляры вешают листочки с надписью «Осторожно, окрашено» и оставляют жильцов дышать ядовитыми испарениями. Однако практика показала, что при хорошем проветривании запах в первый день ощутимый, но терпимый, а дальше практически не ощущается — нужно только открыть и не закрывать двери и окна на улицу.

В итоге жителям приходится спасать своё здоровье самостоятельно — развешивать таблички с просьбой не закрывать двери, подкладывать под них подпорки против закрывания (на фото) или снимать пружины доводчика. Но это если на этаже или в доме найдётся активист — иначе все дышат вонючей краской, запах от которой затягивает даже в квартиры.

«Жилищнику» следует выдавать малярам эти нехитрые приспособления — листочки и подпорки — и контролировать, что они обеспечили «хорошее проветривание». А в тех домах, где сделать это невозможно, использовать другую краску.

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Метки:
сюжет: вонючая краска
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