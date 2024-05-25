Время в пути от метро до терминала — 20 минут, интервал движения автобуса №1195D столько же. Стоимость разового проезда 300 рублей в одну сторону, туда-обратно — 500, подписка на 15 поездок — 2400 (160 рублей за поездку).

Еще до терминала D можно добраться на поездах «Аэроэкспресса». C 1 июня компания увеличит число утренних и вечерних рейсов до него. Автобус 1195 от «Ховрино» до терминалов В и С продолжит работать в прежнем режиме.

Сам терминал D, закрытый два года назад на фоне падения авиаперевозок из-за санкций, тоже возобновит работу с июня.