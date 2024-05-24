Вытаскивают вытаскивают из воды ветки строительный мусор, битое стекло, камни, автопокрышки. Первый раз водоемы чистили в апреле, после схода льда. Сейчас всё повторили, но опасных предметов уже не нашли. В первую очередь проверяли прибрежные акватории пляжей, чтобы там разрешили купаться, но остальные водоемы тоже чистят, даже те, где купаться запрещено.
Пляж на Школьном озере в этом году работать не будет — всё лето водоем будут чистить, укреплять берега и вести благоустройство вокруг.
В ближайшие выходные будет уже по-летнему солнечно и тепло, до +25 градусов, но вряд ли вода уже успеет прогреться для купания.
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