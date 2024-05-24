Пляж на Школьном озере в этом году работать не будет — всё лето водоем будут чистить, укреплять берега и вести благоустройство вокруг.

В ближайшие выходные будет уже по-летнему солнечно и тепло, до +25 градусов, но вряд ли вода уже успеет прогреться для купания.