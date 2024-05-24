Предлагаем Сергею Семеновичу первый шаг к компромиссу — обязать сервисы проката проверять через приложение возраст арендатора. Ведь по правилам пользоваться прокатом самокатов до 18 лет нельзя, но это правило никак не контролируется. Технически реализовать такой контроль легко: например, через подтверждение возраста через Госуслуги, или через загрузку удостоверения личности, как это сделано в сервисах каршеринга.

Уже почти тысяча зеленоградцев подписались под требованием принудить сервисы проката самокатов эффективно контролировать возраст арендаторов. Когда оно наберет тысячу подписей и тогда мы отправим его в мэрию и Мосгордуму для принятия нужного решения. Подпишите обращения сами по ссылке zelenograd.ru/plus/samokat18 и перешлите это сообщение своим знакомым, чтобы ускорить сбор подписей.