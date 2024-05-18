«Торговый центр закрывается по техническим причинам. Просим вам проследовать к ближайшему выходу», — говорили по громкой связи в субботу около 17:20.
Похоже, поступило сообщение о минировании. Проверка здания продолжалась около трёх часов — запускать начали после 20 часов. Многие оставили при эвакуации вещи — сообщают о посетителях «Термолэнда», которые выходили только в мокрых купальниках, о посетителях «Атмосферы», которые выходили без обуви.
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