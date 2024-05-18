Похоже, поступило сообщение о минировании. Проверка здания продолжалась около трёх часов — запускать начали после 20 часов. Многие оставили при эвакуации вещи — сообщают о посетителях «Термолэнда», которые выходили только в мокрых купальниках, о посетителях «Атмосферы», которые выходили без обуви.