Департамент транспорта описывает требования к курьерам, вступивших в силу с 15 мая, так:

узнаваемая форма компании

одежда и сумка опрятные и чистые

обувь закрытого типа

длинные штаны или брюки

Остальные требования — обязательные номера на транспорте и сумке, а также требования к самому транспорту — будут вступать в силу постепенно, в течение года.

Однако сам документ — приказ департамента 61-02-196/24 от 11 апреля — несколько расходится с тем, что заявляют в публичных источниках. Например, в приказе не упомянуты специальные требования к обуви и брюкам. А вот светоотражающие элементы на одежде, исправный, опрятный и оборудованный транспорт должен быть уже сейчас.

Эти требования к транспорту подразумевают отсутствие видимых следов коррозии элементов, загрязнений и лишних элементов, способных создать неопрятный внешний вид велосипеда или самоката:

полиэтиленовых пакетов, использующихся не для перевозки вещи

картонных коробок, использующихся для перевозки в них сумки курьера

конструкций, использующихся для защиты от ветра

иных элементов.

Кроме того, приказ дептранса уже сейчас обязывает иметь на велосипеде или самокате исправные тормоза, звуковой сигнал, переднюю фару и задний фонарь (включенных даже днем) и корзину для закрепления сумки.

Почему в тексте приказа написано одно, а на словах в департаменте говорят другое, пока непонятно.