Вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров на велосипедах и самокатах 17.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта описывает требования к курьерам, вступивших в силу с 15 мая, так:

  • узнаваемая форма компании
  • одежда и сумка опрятные и чистые
  • обувь закрытого типа
  • длинные штаны или брюки

Остальные требования — обязательные номера на транспорте и сумке, а также требования к самому транспорту — будут вступать в силу постепенно, в течение года.

Однако сам документ — приказ департамента 61-02-196/24 от 11 апреля — несколько расходится с тем, что заявляют в публичных источниках. Например, в приказе не упомянуты специальные требования к обуви и брюкам. А вот светоотражающие элементы на одежде, исправный, опрятный и оборудованный транспорт должен быть уже сейчас.

Эти требования к транспорту подразумевают отсутствие видимых следов коррозии элементов, загрязнений и лишних элементов, способных создать неопрятный внешний вид велосипеда или самоката:

  • полиэтиленовых пакетов, использующихся не для перевозки вещи
  • картонных коробок, использующихся для перевозки в них сумки курьера
  • конструкций, использующихся для защиты от ветра
  • иных элементов.

Кроме того, приказ дептранса уже сейчас обязывает иметь на велосипеде или самокате исправные тормоза, звуковой сигнал, переднюю фару и задний фонарь (включенных даже днем) и корзину для закрепления сумки.

Почему в тексте приказа написано одно, а на словах в департаменте говорят другое, пока непонятно.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим, курьер
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