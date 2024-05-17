Департамент транспорта описывает требования к курьерам, вступивших в силу с 15 мая, так:
- узнаваемая форма компании
- одежда и сумка опрятные и чистые
- обувь закрытого типа
- длинные штаны или брюки
Остальные требования — обязательные номера на транспорте и сумке, а также требования к самому транспорту — будут вступать в силу постепенно, в течение года.
Однако сам документ — приказ департамента 61-02-196/24 от 11 апреля — несколько расходится с тем, что заявляют в публичных источниках. Например, в приказе не упомянуты специальные требования к обуви и брюкам. А вот светоотражающие элементы на одежде, исправный, опрятный и оборудованный транспорт должен быть уже сейчас.
Эти требования к транспорту подразумевают отсутствие видимых следов коррозии элементов, загрязнений и лишних элементов, способных создать неопрятный внешний вид велосипеда или самоката:
- полиэтиленовых пакетов, использующихся не для перевозки вещи
- картонных коробок, использующихся для перевозки в них сумки курьера
- конструкций, использующихся для защиты от ветра
- иных элементов.
Кроме того, приказ дептранса уже сейчас обязывает иметь на велосипеде или самокате исправные тормоза, звуковой сигнал, переднюю фару и задний фонарь (включенных даже днем) и корзину для закрепления сумки.
Почему в тексте приказа написано одно, а на словах в департаменте говорят другое, пока непонятно.