Пространство под Крюковской эстакадой нуждается в капитальном ремонте. Его начнут летом 17.05.2024 ZELENOGRAD.RU

В техническом заключении о состоянии площадей ещё в 2019 году отмечалось нарушение гидроизоляции, отколотый бетон на балках, общая ободранность — отслоение краски и штукатурки на всём фасаде и внутри. Есть разрушенные бетонные и железобетонные элементы. В целом надо привести здание в нормативное состояние в архитектурном, планировочном и техническом смысле. Много замечаний и по пожарной безопасности. Кроме того, нужно создать условия для комфортной работы персонала.

Сейчас под Крюковской эстакадой стоит коммунальная техника, складируются материалы, дежурят рабочие, есть технические помещения, в частности, диспетчерский пункт для видеонаблюдения работы лифтов в надземных переходах. Используемое пространство состоит из первого этажа и антресоли. Здесь посменно работают около 120 человек (одновременно в смене может быть 43 человека). Общая площадь пространства под мостом — более 3,5 тысяч квадратных метров.

Капитальный ремонт подразумевает масштабную переделку всего пространства: замену перекрытий, полов, дверей, окон, лестниц, перепланировку помещений, ремонт, утепление и замену облицовки наружных стен. А также замену инженерного оборудования, сетей, установку новой мебели. Нагрузка на фундаменты от вышерасположенных конструкций (то есть, самого моста) не изменится. Все работы оценивают в 225 миллионов рублей.

Основные работы рассчитаны на семь месяцев. Начать их могут уже в июне. Ограничивать движение транспорта возле эстакады в период ремонта не планируют, но место работ огородят, а также поставят бытовой городок для рабочих. Въезд грузовиков будет организован со стороны парковки на Крюковской площади, напротив домов 8-го микрорайона.

Коммунальную технику «Гормоста» на время ремонта, видимо, куда-то переместят — до начала работ надо освободить пространство от машин и механизмов и от людей тоже.

Крюковскую эстакаду построили в 1997 году. Примерно тогда же в пространстве под мостом начал работать торговый центр. Эту территорию (мост и его содержимое) эксплуатировало государственное учреждение «Гормост» и сдавало их в аренду. ТЦ закрыли в 2019 году, потому что «Гормосту» понадобились новые площади для производственных нужд. Уже тогда в учреждении отмечали, что подмостовое пространство нуждается в капитальном ремонте.

Тогда же, в 2019-м, «Гормост» заключил договор на разработку проекта капремонта с компанией «Миртекс». Проект был выполнен, но договор не мог считаться исполненным, пока МЧС не согласует специальные технические условия в части пожарной безопасности. Сделать это в договорные сроки помешал ковид — долгий нерабочий период. Затем в проект вносились изменения как раз по линии противопожарной защиты. В итоге только сейчас «Гормост» заказал собственно строительно-монтажные работы по капремонту.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт Новости
Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше Новости
Творческие каникулы для детей 7-12 лет — со студией сценических искусств «АртКлан» Реклама
Пространство под Крюковской эстакадой нуждается в капитальном ремонте. Его начнут летом Новости
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Требуются упаковщики и грузчики на склад в Зеленограде — фиксированная оплата 250 руб/час Реклама
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Беговые дорожки в парке Победы решили демонтировать — коммунальщики сами портят их тракторами во время уборки. Спортсмены объясняют, почему это плохое решение Новости
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Масса пассажиров сломала двери 19-му автобусу. В итоге все остались на остановке Новости
Бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде Новости
Семейный ресторан «Конечно можно» открылся в 11-м микрорайоне Новости
Обмелевшее Школьное озеро снова начали наполнять водой Новости
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» Реклама
Водителя самоката сбили на пешеходном переходе через улицу Каменка Новости
За оскорбительные комментарии в адрес участников СВО задержан житель Зеленограда Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Один полицейский работает за четверых — нехватка сотрудников растёт Новости
Детский Центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — 18 и 19 мая Реклама
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
-50% на оправы и солнцезащитные очки в сети оптик Lokamed! Реклама
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
Котенка, который оказался на крыше, спасли в школе 854. Там вообще очень любят кошек Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
В «подвале» жилого дома в МЖК нашли общежитие для рабочих Новости
Магазин «Продукты из Армении» открылся в Голубом Новости
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама
Отключение горячей воды для 14-23 микрорайонов перенесли на неделю Новости
На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
На мойку самообслуживания на парковке ТЦ «Зеленопарк» требуются сотрудники Реклама
Маршруты автобусов в районе метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал» изменят с 16 мая Новости
Женщина погибла во время салюта 9 мая Новости
Аэропорт «Шереметьево» приглашает к трудоустройству Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру