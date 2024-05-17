Сейчас под Крюковской эстакадой стоит коммунальная техника, складируются материалы, дежурят рабочие, есть технические помещения, в частности, диспетчерский пункт для видеонаблюдения работы лифтов в надземных переходах. Используемое пространство состоит из первого этажа и антресоли. Здесь посменно работают около 120 человек (одновременно в смене может быть 43 человека). Общая площадь пространства под мостом — более 3,5 тысяч квадратных метров.

Капитальный ремонт подразумевает масштабную переделку всего пространства: замену перекрытий, полов, дверей, окон, лестниц, перепланировку помещений, ремонт, утепление и замену облицовки наружных стен. А также замену инженерного оборудования, сетей, установку новой мебели. Нагрузка на фундаменты от вышерасположенных конструкций (то есть, самого моста) не изменится. Все работы оценивают в 225 миллионов рублей.

Основные работы рассчитаны на семь месяцев. Начать их могут уже в июне. Ограничивать движение транспорта возле эстакады в период ремонта не планируют, но место работ огородят, а также поставят бытовой городок для рабочих. Въезд грузовиков будет организован со стороны парковки на Крюковской площади, напротив домов 8-го микрорайона.

Коммунальную технику «Гормоста» на время ремонта, видимо, куда-то переместят — до начала работ надо освободить пространство от машин и механизмов и от людей тоже.

Крюковскую эстакаду построили в 1997 году. Примерно тогда же в пространстве под мостом начал работать торговый центр. Эту территорию (мост и его содержимое) эксплуатировало государственное учреждение «Гормост» и сдавало их в аренду. ТЦ закрыли в 2019 году, потому что «Гормосту» понадобились новые площади для производственных нужд. Уже тогда в учреждении отмечали, что подмостовое пространство нуждается в капитальном ремонте.

Тогда же, в 2019-м, «Гормост» заключил договор на разработку проекта капремонта с компанией «Миртекс». Проект был выполнен, но договор не мог считаться исполненным, пока МЧС не согласует специальные технические условия в части пожарной безопасности. Сделать это в договорные сроки помешал ковид — долгий нерабочий период. Затем в проект вносились изменения как раз по линии противопожарной защиты. В итоге только сейчас «Гормост» заказал собственно строительно-монтажные работы по капремонту.