Здесь поработали над интерьером, сделали детскую зону с игровой приставкой, есть отдельное меню для детей, завтраки и бар.
Примеры из меню (для понимания):
- Завтраки: блинчики с фруктами (320 рублей), омлет с камчатским крабом (740) или боул с лососем кимчи (840)
- Салаты: с баклажаном и фермерской моцареллой (450) или цезарь с лососем (980)
- Супы: тыквенный с креветками и пармезаном (480) или том ям (690)
- Горячее: ризотто с гребешком и креветками (580) или большая порция ассорти ребрышек с фисташками (950)
- Детское меню: суп куриный (250), пюре с котлетами (350, подача — на фото) или бургер с картошкой (650)
Адрес: корпус 1100 (вход справа от МФЦ). Работает с 10 до 22, в пятницу-воскресенье до 23 часов.
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