Завершено формирование списков лидеров во всех тринадцати номинациях «Народной премии Зеленоград.ру». Два месяца зеленоградцы выдвигали лучшие компании и людей нашего города — мы обработали все заявки и составили шорт-лист для каждой категории. Смотрите, выбирайте, голосуйте на сайте award.zelenograd.ru.
Перечень участников шорт-листа дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.
- Black room detailing
- DBC Detailing
- GT Service
- V8Center
- ZEL Рейка
- АвтоДокСервис
- Грин Авто
- Динамика
- Пять звёзд
- СТО Зеленоград
- Ellex Coffee
- Mill
- Nikol’sky
- PIVALDI
- Pizzaza
- Ruma’s
- ZIAMO
- ВАФЛИ
- Гриша и Гоша
- Русский Лес
- Хочу Пышку
- Cherry nails club
- CryoMio
- Frau beauty salon
- Koltsova_lashes
- MAGIC FACE
- Август
- Глори Голд
- Никор
- Прядки в Порядке
- Элит
- La Kendo
- Prime food
- Sergio Pizza
- Sura Sushi
- Вкусвилл
- Дым
- Колбасофф
- Лаки Кинг
- Мамой клянусь
- Самокат
- Аксис
- Детский медицинский центр «Радуга»
- Детство Плюс
- ИнтерМедикум
- КДЦ 24
- Литех Зеленоград
- Медицинский центр и стоматология «Дали»
- Никор
- НОРМА-XXI
- Психологический Центр «Пазл»
- Благотворительный фонд «Ника»
- Ветеринарная клиника «Динго»
- Ветеринарная клиника «Поливет»
- Ветеринарная клиника «Раденис»
- Ветеринарная клиника «Фунтик Вет»
- Зоомагазин «Багира»
- Зоомагазин «Четыре Лапы»
- Зоомаркет «Геркулес»
- Зоосалон «Белый пудель»
- Зоосалон MyPet
- ГБУ «Талисман»
- DDX Электрон
- Joy finess-boutique
- АНО РК «Фаворит»
- Додзё Сейдокан
- Пилатес студия by Мilatsa
- Студия воздушной гимнастики «Астери»
- Суперкач
- Территория фитнеса
- Центр комплексной подготовки «Воин»
- KIBERone
- Mash модельная школа
- Бэби-сад
- Детская Студия «Чудо»
- Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»
- Студия воздушной гимнастики «Астери»
- Учебный центр АО «НИИМЭ»
- Футбольная школа «Зенит-Чемпионика»
- Школа танцев «Высшая Лига»
- Школа танцев DDC
- Библиотеки Зеленограда
- Ведогонь-театр
- Дворец творчества детей и молодёжи
- Зеленоградская баптистская церковь
- Клубное пространство «Кинематограф»
- КЦ «Зеленоград»
- Мозгобойня и Туц Туц Quiz в Зеленограде
- Московское долголетие
- Музей Зеленограда
- Стендап в Зеленограде
- 4sport
- Elle Fleurs
- Namazh_te
- Selection
- Десяточка
- Детали машин
- ОбъедЕника
- Цветочная студия MD flowers
- Цветы&Co
- Чижик
- Benedict hotel&spa
- RAZOR-SHARP. Профессиональная заточка
- DOFOTO
- АНО Экспертно-правовой центр «Прометей»
- Зеленоградский центр недвижимости и ипотеки
- Пиксель Плюс
- Термолэнд
- Типография «Пресс-код»
- Фото у Енота
- Центр психологии нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса»
- RADOST' свечи и диффузоры
- Zelrun
- Авторское ателье Елены Шиловой
- АО «НИИМЭ»
- Гринсайт
- Дизайнерская мебель «Аскет»
- ООО «НТЦ Амплитуда»
- ООО НПП «Доза»
- Пекарня «Дон Батон»
- Шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс»
- Антонович Константин — ООО «Спецдорпроект»
- Бельмас Станислав — педагог дополнительного образования Школа № 1194
- Богачев Антон — центр комплексной подготовки «Воин»
- Виталий Сурма — школа спортивных бальных танцев Виталия Сурмы
- Власов Владислав — тренер по плаванию «Территория Фитнеса»
- Герасина Наталья — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог
- Красников Геннадий — президент Российской академии наук
- Раннефт Ольга — школа воздушной гимнастики Астери
- Сибирцева Марина — организатор проекта «Преображение на 360», бизнес-наставник, владелец клиники косметологии и массажа Re:Forma
- Ульянченко Иван — политик
Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 31 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии. Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание (до ста символов) и одну ссылку на сайт. Напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на award@zelenograd.ru
Как получить больше голосов за себя
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- Скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас
Cпонсор премии
- «Дали» — медицинский центр и стоматология
Партнёры премии