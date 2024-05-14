Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города 14.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Завершено формирование списков лидеров во всех тринадцати номинациях «Народной премии Зеленоград.ру». Два месяца зеленоградцы выдвигали лучшие компании и людей нашего города — мы обработали все заявки и составили шорт-лист для каждой категории. Смотрите, выбирайте, голосуйте на сайте award.zelenograd.ru.

Перечень участников шорт-листа дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.

Автосервис

  • Black room detailing
  • DBC Detailing
  • GT Service
  • V8Center
  • ZEL Рейка
  • АвтоДокСервис
  • Грин Авто
  • Динамика
  • Пять звёзд
  • СТО Зеленоград

Ресторан, кафе, кофейня

  • Ellex Coffee
  • Mill
  • Nikol’sky
  • PIVALDI
  • Pizzaza
  • Ruma’s
  • ZIAMO
  • ВАФЛИ
  • Гриша и Гоша
  • Русский Лес
  • Хочу Пышку

Салон красоты

  • Cherry nails club
  • CryoMio
  • Frau beauty salon
  • Koltsova_lashes
  • MAGIC FACE
  • Август
  • Глори Голд
  • Никор
  • Прядки в Порядке
  • Элит

Доставка еды

  • La Kendo
  • Prime food
  • Sergio Pizza
  • Sura Sushi
  • Вкусвилл
  • Дым
  • Колбасофф
  • Лаки Кинг
  • Мамой клянусь
  • Самокат

Медицинский центр

  • Аксис
  • Детский медицинский центр «Радуга»
  • Детство Плюс
  • ИнтерМедикум
  • КДЦ 24
  • Литех Зеленоград
  • Медицинский центр и стоматология «Дали»
  • Никор
  • НОРМА-XXI
  • Психологический Центр «Пазл»

Всё для животных

  • Благотворительный фонд «Ника»
  • Ветеринарная клиника «Динго»
  • Ветеринарная клиника «Поливет»
  • Ветеринарная клиника «Раденис»
  • Ветеринарная клиника «Фунтик Вет»
  • Зоомагазин «Багира»
  • Зоомагазин «Четыре Лапы»
  • Зоомаркет «Геркулес»
  • Зоосалон «Белый пудель»
  • Зоосалон MyPet

Спортивный центр

  • ГБУ «Талисман»
  • DDX Электрон
  • Joy finess-boutique
  • АНО РК «Фаворит»
  • Додзё Сейдокан
  • Пилатес студия by Мilatsa
  • Студия воздушной гимнастики «Астери»
  • Суперкач
  • Территория фитнеса
  • Центр комплексной подготовки «Воин»

Образовательный проект

  • KIBERone
  • Mash модельная школа
  • Бэби-сад
  • Детская Студия «Чудо»
  • Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»
  • Студия воздушной гимнастики «Астери»
  • Учебный центр АО «НИИМЭ»
  • Футбольная школа «Зенит-Чемпионика»
  • Школа танцев «Высшая Лига»
  • Школа танцев DDC

Культура и развлечения

  • Библиотеки Зеленограда
  • Ведогонь-театр
  • Дворец творчества детей и молодёжи
  • Зеленоградская баптистская церковь
  • Клубное пространство «Кинематограф»
  • КЦ «Зеленоград»
  • Мозгобойня и Туц Туц Quiz в Зеленограде
  • Московское долголетие
  • Музей Зеленограда
  • Стендап в Зеленограде

Магазин

  • 4sport
  • Elle Fleurs
  • Namazh_te
  • Selection
  • Десяточка
  • Детали машин
  • ОбъедЕника
  • Цветочная студия MD flowers
  • Цветы&Co
  • Чижик

Услуги для людей и бизнеса

  • Benedict hotel&spa
  • RAZOR-SHARP. Профессиональная заточка
  • DOFOTO
  • АНО Экспертно-правовой центр «Прометей»
  • Зеленоградский центр недвижимости и ипотеки
  • Пиксель Плюс
  • Термолэнд
  • Типография «Пресс-код»
  • Фото у Енота
  • Центр психологии нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса»

Сделано в Зеленограде

  • RADOST' свечи и диффузоры
  • Zelrun
  • Авторское ателье Елены Шиловой
  • АО «НИИМЭ»
  • Гринсайт
  • Дизайнерская мебель «Аскет»
  • ООО «НТЦ Амплитуда»
  • ООО НПП «Доза»
  • Пекарня «Дон Батон»
  • Шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс»

Персона

  • Антонович Константин — ООО «Спецдорпроект»
  • Бельмас Станислав — педагог дополнительного образования Школа № 1194
  • Богачев Антон — центр комплексной подготовки «Воин»
  • Виталий Сурма — школа спортивных бальных танцев Виталия Сурмы
  • Власов Владислав — тренер по плаванию «Территория Фитнеса»
  • Герасина Наталья — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог
  • Красников Геннадий — президент Российской академии наук
  • Раннефт Ольга — школа воздушной гимнастики Астери
  • Сибирцева Марина — организатор проекта «Преображение на 360», бизнес-наставник, владелец клиники косметологии и массажа Re:Forma
  • Ульянченко Иван — политик

Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 31 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии. Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание (до ста символов) и одну ссылку на сайт. Напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на award@zelenograd.ru

Как получить больше голосов за себя

  • Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию
  • Скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас

Cпонсор премии

  • «Дали» — медицинский центр и стоматология

Партнёры премии

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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