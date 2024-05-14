Перечень участников шорт-листа дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.

Автосервис

Black room detailing

DBC Detailing

GT Service

V8Center

ZEL Рейка

АвтоДокСервис

Грин Авто

Динамика

Пять звёзд

СТО Зеленоград

Ресторан, кафе, кофейня

Ellex Coffee

Mill

Nikol’sky

PIVALDI

Pizzaza

Ruma’s

ZIAMO

ВАФЛИ

Гриша и Гоша

Русский Лес

Хочу Пышку

Салон красоты

Cherry nails club

CryoMio

Frau beauty salon

Koltsova_lashes

MAGIC FACE

Август

Глори Голд

Никор

Прядки в Порядке

Элит

Доставка еды

La Kendo

Prime food

Sergio Pizza

Sura Sushi

Вкусвилл

Дым

Колбасофф

Лаки Кинг

Мамой клянусь

Самокат

Медицинский центр

Аксис

Детский медицинский центр «Радуга»

Детство Плюс

ИнтерМедикум

КДЦ 24

Литех Зеленоград

Медицинский центр и стоматология «Дали»

Никор

НОРМА-XXI

Психологический Центр «Пазл»

Всё для животных

Благотворительный фонд «Ника»

Ветеринарная клиника «Динго»

Ветеринарная клиника «Поливет»

Ветеринарная клиника «Раденис»

Ветеринарная клиника «Фунтик Вет»

Зоомагазин «Багира»

Зоомагазин «Четыре Лапы»

Зоомаркет «Геркулес»

Зоосалон «Белый пудель»

Зоосалон MyPet

Спортивный центр

ГБУ «Талисман»

DDX Электрон

Joy finess-boutique

АНО РК «Фаворит»

Додзё Сейдокан

Пилатес студия by Мilatsa

Студия воздушной гимнастики «Астери»

Суперкач

Территория фитнеса

Центр комплексной подготовки «Воин»

Образовательный проект

KIBERone

Mash модельная школа

Бэби-сад

Детская Студия «Чудо»

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»

Студия воздушной гимнастики «Астери»

Учебный центр АО «НИИМЭ»

Футбольная школа «Зенит-Чемпионика»

Школа танцев «Высшая Лига»

Школа танцев DDC

Культура и развлечения

Библиотеки Зеленограда

Ведогонь-театр

Дворец творчества детей и молодёжи

Зеленоградская баптистская церковь

Клубное пространство «Кинематограф»

КЦ «Зеленоград»

Мозгобойня и Туц Туц Quiz в Зеленограде

Московское долголетие

Музей Зеленограда

Стендап в Зеленограде

Магазин

4sport

Elle Fleurs

Namazh_te

Selection

Десяточка

Детали машин

ОбъедЕника

Цветочная студия MD flowers

Цветы&Co

Чижик

Услуги для людей и бизнеса

Benedict hotel&spa

RAZOR-SHARP. Профессиональная заточка

DOFOTO

АНО Экспертно-правовой центр «Прометей»

Зеленоградский центр недвижимости и ипотеки

Пиксель Плюс

Термолэнд

Типография «Пресс-код»

Фото у Енота

Центр психологии нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса»

Сделано в Зеленограде

RADOST' свечи и диффузоры

Zelrun

Авторское ателье Елены Шиловой

АО «НИИМЭ»

Гринсайт

Дизайнерская мебель «Аскет»

ООО «НТЦ Амплитуда»

ООО НПП «Доза»

Пекарня «Дон Батон»

Шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс»

Персона

Антонович Константин — ООО «Спецдорпроект»

Бельмас Станислав — педагог дополнительного образования Школа № 1194

Богачев Антон — центр комплексной подготовки «Воин»

Виталий Сурма — школа спортивных бальных танцев Виталия Сурмы

Власов Владислав — тренер по плаванию «Территория Фитнеса»

Герасина Наталья — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог

Красников Геннадий — президент Российской академии наук

Раннефт Ольга — школа воздушной гимнастики Астери

Сибирцева Марина — организатор проекта «Преображение на 360», бизнес-наставник, владелец клиники косметологии и массажа Re:Forma

Ульянченко Иван — политик

Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 31 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии. Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание (до ста символов) и одну ссылку на сайт. Напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на award@zelenograd.ru

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«Дали» — медицинский центр и стоматология

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