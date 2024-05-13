Котёнок оказался в ливневой трубе, через которую вода стекает с крыши в канализацию, застрял между этажами и громко мяукал — в спасении приняли участие несколько сотрудников школы и даже двое учеников.

Когда котенку подлечат глаз, его будут готовы отдать в добрые руки, сообщил директор школы Сергей Москаленков. Он предположил, что котенок оказался в трубе, сбежав от вороны или чайки, которая затащила его на крышу.

Это не первый случай спасение котенка в этой школе — в ноябре кто-то подбросил четырёх котят в подвал корпуса школы в Никольском проезде. Тогда пришлось даже демонтировать козырек приямка, чтобы их достать.

В этой школе, похоже, особенно любят кошек — на территории корпусов 621А и 603А есть теплые домики, где животные могут пережить холод и голод.