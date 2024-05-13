В продаже сыры, суджух, бастурма, мацун, специи на развес, овощные и фруктовые консервы, сухофрукты, минеральная вода, лимонады, соки и компоты, сезонные овощи, фрукты и зелень: кинза, тархун, котем. Также подарки и сувениры.
Магазин работает в ТЦ «Горетовский» по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А
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