Горячее водоснабжение будет прекращено 21 мая с 00:00 по 30 мая включительно, до 23:59, сообщил «Жилищник».

Причина, очевидно, в том, что невозможно при включенном из-за холодов отоплении проводить профилактику на теплостанции и магистральных трубопроводах.

Достаточно теплая для отключения отопления погода установится со среды — до следующего вторника как раз успеют выключить отопление в соответствие с регламентом (среднесуточная температура +8 или больше в течение пяти дней).

Почему с объявлением о переносе сроков отключения надо было тянуть до последнего, непонятно.