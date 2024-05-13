Горячее водоснабжение будет прекращено 21 мая с 00:00 по 30 мая включительно, до 23:59, сообщил «Жилищник».
Причина, очевидно, в том, что невозможно при включенном из-за холодов отоплении проводить профилактику на теплостанции и магистральных трубопроводах.
Достаточно теплая для отключения отопления погода установится со среды — до следующего вторника как раз успеют выключить отопление в соответствие с регламентом (среднесуточная температура +8 или больше в течение пяти дней).
Почему с объявлением о переносе сроков отключения надо было тянуть до последнего, непонятно.
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