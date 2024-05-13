В «подвале» жилого дома в МЖК нашли общежитие для рабочих 13.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Большой подвал корпуса 533 используется для проживания белорусских строителей. Общежитие вполне благоустроенное, но некоторые местные жители несколько взволнованы и задают вопросы — а это вообще законно и нормально? В администрации МЖК говорят, что да.

Полицию для проверки подвала вызвал бдительный местный житель, который видел посторонних людей, входящих в подвал, слышал их разговоры. «Полиция была в шоке, как и я, в том числе от размеров. У них там куча комнат, кроватей, санузлы, всё в камерах, охрана» , — рассказал он «Зеленоград.ру». До полиции он звонил диспетчерскую, там ответили, что в подвале «никого нет». Житель видел и рабочих азиатской наружности, заходящих в этот подвал. «Они там орут, курят под окнами. Они выглядят как зэки. Зачем мне такое соседство?» — отметил мужчина.

Подвальное помещение обычно относится к общему имуществу многоквартирного дома, распоряжаться которым собственники жилья в этом доме могут по своему усмотрению (статья 36 ЖК РФ). Но в случае с корпусом 533 это собственность НП МЖК «Зеленоград».

"Это не хостел и не гостиница. Мы специально его [подвал] отремонтировали для временного проживания наших строителей из Белоруссии на период строительства наших объектов в МЖК, — сообщил председатель НП Александр Раптовский. — Это наши рабочие, которых мы контролируем и принимаем на работу. Чужих людей там нет. Ничего незаконного в этом нет, и полиция об этом помещении знает ещё с лета 2023 года. По проекту, эти нежилые помещения в минус первом этаже являются торговыми площадями, часть их временно используется для нужд строительства".

Получается, по мнению представителя МЖК, это конкретное общежитие существует законно. Но нормально ли это? Согласия жителей на такое соседство никто не спрашивал, и, судя по их изумлению, они вообще не знали об общежитии. Желание знать, что происходит в подвале твоего дома, вполне понятно.

По данным миграционной службы, в Зеленограде зарегистрировано более 22 тысяч иностранных граждан, в основном это трудовые мигранты. При этом из Белоруссии их всего пять процентов. А где живут остальные, неизвестно. «Жилищник» и «Автомобильные дороги» своим иностранным сотрудникам жильё не предоставляет, уверяют в префектуре. Хотя где-то они должны быть зарегистрированы.

Сообщения о проживании мигрантов в подвалах домов появляются в московских и областных СМИ и чатах регулярно, но в Зеленограде о других подобных случаях неизвестно. Если вы подозреваете или знаете, что в подвале вашего дома живут какие-то люди — напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
мжк (микрорайон 5а), приезжие, иногородние, мигранты, Раптовский Александр Владимирович
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