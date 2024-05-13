Подвальное помещение обычно относится к общему имуществу многоквартирного дома, распоряжаться которым собственники жилья в этом доме могут по своему усмотрению (статья 36 ЖК РФ). Но в случае с корпусом 533 это собственность НП МЖК «Зеленоград».

"Это не хостел и не гостиница. Мы специально его [подвал] отремонтировали для временного проживания наших строителей из Белоруссии на период строительства наших объектов в МЖК, — сообщил председатель НП Александр Раптовский. — Это наши рабочие, которых мы контролируем и принимаем на работу. Чужих людей там нет. Ничего незаконного в этом нет, и полиция об этом помещении знает ещё с лета 2023 года. По проекту, эти нежилые помещения в минус первом этаже являются торговыми площадями, часть их временно используется для нужд строительства".

Получается, по мнению представителя МЖК, это конкретное общежитие существует законно. Но нормально ли это? Согласия жителей на такое соседство никто не спрашивал, и, судя по их изумлению, они вообще не знали об общежитии. Желание знать, что происходит в подвале твоего дома, вполне понятно.

По данным миграционной службы, в Зеленограде зарегистрировано более 22 тысяч иностранных граждан, в основном это трудовые мигранты. При этом из Белоруссии их всего пять процентов. А где живут остальные, неизвестно. «Жилищник» и «Автомобильные дороги» своим иностранным сотрудникам жильё не предоставляет, уверяют в префектуре. Хотя где-то они должны быть зарегистрированы.

Сообщения о проживании мигрантов в подвалах домов появляются в московских и областных СМИ и чатах регулярно, но в Зеленограде о других подобных случаях неизвестно. Если вы подозреваете или знаете, что в подвале вашего дома живут какие-то люди — напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru