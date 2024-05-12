Маршруты 188 и 745, которые ходят между этими станциями метро, объединяют в новый маршрут 445: «Метро «Речной вокзал» — МЦД D3 Грачёвская — Метро «Ховрино» — Метро «Беломорская» — Районный центр «Нева». Автобусы станут ходить чаще
Кроме того, автобусу 594 до метро «Водный стадион» добавят остановку, чтобы он подъездал ближе к автовокзалу «Северные Ворота» у метро «Ховрино». А автобусы 801 вместо метро «Речной вокзал» пойдут до остановки «Районный центр «Нева» через метро «Беломорская»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
Маршруты автобусов в районе метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал» изменят с 16 мая Новости
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом продолжают строить — здесь уже полностью готова котельная. Его обещают открыть в этом году, но остаются вопросы к безопасности Новости
Открылся мебельный салон «АРТИС Елино». Мебельная фабрика — корпусная мебель от производителя Реклама
Из Школьного озера сливают воду. Но осушать полностью его не планируют — скоро воду снова нальют Новости
Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины Новости
Около десятка беспилотников вытаяло из снега в подмосковных лесах. Власти предупреждают об опасности Новости