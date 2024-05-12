Маршруты 188 и 745, которые ходят между этими станциями метро, объединяют в новый маршрут 445: «Метро «Речной вокзал» — МЦД D3 Грачёвская — Метро «Ховрино» — Метро «Беломорская» — Районный центр «Нева». Автобусы станут ходить чаще

Кроме того, автобусу 594 до метро «Водный стадион» добавят остановку, чтобы он подъездал ближе к автовокзалу «Северные Ворота» у метро «Ховрино». А автобусы 801 вместо метро «Речной вокзал» пойдут до остановки «Районный центр «Нева» через метро «Беломорская»