Связано ли это с внезапным включением отопления, неизвестно. Сейчас фонтан уже поменьше, сообщил в чате района очевидец.

Чья это труба, неизвестно. В МОЭК уточнили, что сеть не на их балансе, но отправили бригаду, чтобы помочь устранить повреждения.

Такие байпасы, которые стоят годами, частенько подтекают, что рано или поздно заканчивается прорывом. Посмотрите, как эпично прорвало трубу в 4-м микрорайоне этой зимой. До этого она две недели текла.