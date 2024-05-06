«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — сказал мэр Собянин.

В первую очередь к теплу подключаются медучреждения, школы и детсады. Следом — жилые дома. Затем спортивные объекты и другие здания, сообщили в МОЭКе.

Сколько времени займет включение отопления, неизвестно. В некоторых домах отопление включили буквально через несколько минут после заявления мэра. При этом многие ждали мгновенного включения отопления, судя по комментариям в зеленоградском чате. Но при централизованном отоплении так не бывает.

Сначала МОЭК должен повысить тепловую нагрузку на ТЭЦ, увеличить циркуляцию теплоносителя в магистральных сетях, включить оборудование насосно-перекачивающих станций и провести наладочные мероприятия на тепловых пунктах. А управляющие организации (почти во всех зеленоградских домах это «Жилищник») должны провести настройку внутридомовых систем отопления.

«Мы со своей стороны оперативно открываем все задвижки в корпусах, чтобы тепло пошло в квартиры, — объяснялась во вторник утром представитель „Жилищника“. — В разных районах подача тепла производится по-разному из-за разных схем теплоснабжения, поэтому и время подачи разное. Эти работы на особом контроле, не волнуйтесь и наберитесь терпения».

Подача тепла продолжится, пока снова не потеплеет — по правилам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов.

В 21 веке это второй случай возобновления подачи тепла после отключение отопления — в 2017 году отопление вновь включали с 10 мая по 18 мая.