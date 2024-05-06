В 10 утра в прошлый четверг автобус ехал по проспекту Генерала Алексеева в сторону Панфиловского проспекта. На кругу водитель, вероятно, резко затормозил, отчего пассажир упал (ГИБДД описывает это как «водитель допустил падение пассажира»). После этого скорая отвезла пассажира в зеленоградскую больницу. Насколько серьёзные травмы он получили, неизвестно.
Светофоров, где можно было бы резко затормозить на внезапно включившийся желтый сигнал, в районе ДТП нет.
По правилам, водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП, а пассажирам во время движения автобуса надо держаться за поручни.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Против развешивание Георгиевских ленточек на искусственных деревьях выступило большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Недостроенные дома 22-го микрорайона — поселка «Кутузовская слобода» — пытаются продать на аукционе. Вот что происходит в этом обанкротившемся долгострое Новости
Открылся мебельный салон «АРТИС Елино». Мебельная фабрика — корпусная мебель от производителя Реклама
Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины Новости
Планировать благоустройство части 11-го микрорайона начали вместе с жителями. Их предложения иногда противоречат друг другу Новости
«Академия здоровья доктора Наседкина» приглашает вас на природу! А Гастроцентр доктора Наседкина — рассказывает о врачах, ценах, услугах Реклама