В 10 утра в прошлый четверг автобус ехал по проспекту Генерала Алексеева в сторону Панфиловского проспекта. На кругу водитель, вероятно, резко затормозил, отчего пассажир упал (ГИБДД описывает это как «водитель допустил падение пассажира»). После этого скорая отвезла пассажира в зеленоградскую больницу. Насколько серьёзные травмы он получили, неизвестно.

Светофоров, где можно было бы резко затормозить на внезапно включившийся желтый сигнал, в районе ДТП нет.

По правилам, водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП, а пассажирам во время движения автобуса надо держаться за поручни.