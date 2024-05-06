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Против развешивание Георгиевских ленточек на искусственных деревьях выступило большинство читателей «Зеленоград.ру» 06.05.2024 ZELENOGRAD.RU

68% участников опроса сказали, что им не нравится такое использование этого символа воинской славы. Всего в опросе в нашем телеграм-канале приняло участие около 1700 человек.

«Значит не только меня покоробило — Безвкусица — Жуть какая — Не понимаю — Была в шоке — Лучше бы снять — Нелепо — Была неприятно поражена — Это не игрушка на ёлку — Кощунство — Символ воинской славы превратили в кич — Только у сердца надо носить», так писали наши читатели в комментариях.

Были и другие мнения: «Смотрится красиво, на авто также многие привязывают ленту, почему бы и нет? Мне становится тепло на сердце, когда в потоке авто видишь ленту или букву Z».

Похоже, использовать так ленту вполне допустимо, хотя выглядеть это может странно. Полтора года назад власти приняли закон приравнивающий Георгиевскую ленту к символам воинской славы, устанавливающий порядок её использования и ответственность за осквернение.

Георгиевская лента представляет собой ленту из чередующихся трех черных и двух оранжевых полос одинаковой ширины. По новому закону власти могут использовать её не только во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или связанных с войной 1941—1945 годов, но и вообще на любых мероприятиях.

Как использовать ленту — местные власти решают самостоятельно. Важно только обеспечить статус ленты как символа воинской славы России. Это касается и всех остальных — организаций и граждан. А публичное осквернение Георгиевской ленты, как и другого символа воинской славы, влечет за собой штраф до трех млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Это не зеленоградская инициатива — такие деревья ставят по всей Москве второй год. Редакция «Зеленоград.ру» направит результаты опроса в мэрию, префектуру и зеленоградским депутатам.

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Метки:
день победы 9 мая, георгиевская ленточка
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Обсуждение
Юрий Хотимский
Вчера, 12:23
Кто помнит идеологические компании и метания СССР, тот настороженно относится к виртуальным инициативам начальства. Больше ориентируется на реальные дела, которые и должны иметь приоритет.
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