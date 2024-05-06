22-летний мужчина зашел за ней в подъезд дома в 1-м микрорайоне, резко дернул за сумку, пытаясь выхватить. Женщина упала, а нападавший убежал. В результате нападения она госпитализирована, прокуратура оценивает вред здоровью, как тяжкий.
Грабителя задержали, ему предъявили обвинение по статье о разбойном нападении (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ) — в случае осуждения ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Против развешивание Георгиевских ленточек на искусственных деревьях выступило большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Недостроенные дома 22-го микрорайона — поселка «Кутузовская слобода» — пытаются продать на аукционе. Вот что происходит в этом обанкротившемся долгострое Новости
Открылся мебельный салон «АРТИС Елино». Мебельная фабрика — корпусная мебель от производителя Реклама
Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины Новости
Планировать благоустройство части 11-го микрорайона начали вместе с жителями. Их предложения иногда противоречат друг другу Новости
«Академия здоровья доктора Наседкина» приглашает вас на природу! А Гастроцентр доктора Наседкина — рассказывает о врачах, ценах, услугах Реклама