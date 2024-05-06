22-летний мужчина зашел за ней в подъезд дома в 1-м микрорайоне, резко дернул за сумку, пытаясь выхватить. Женщина упала, а нападавший убежал. В результате нападения она госпитализирована, прокуратура оценивает вред здоровью, как тяжкий.

Грабителя задержали, ему предъявили обвинение по статье о разбойном нападении (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ) — в случае осуждения ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.