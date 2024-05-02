38-летнего Алексей Неймана обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии алкогольного опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

30 апреля пьяный Нейман на большой скорости выехал на перекресток улиц Логвиненко и Андреевка на красный сигнал светофора и убил 26-летнего водителя машины «Фольксваген», который ехал на свой зеленый. За это Нейману грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

На время следствия зеленоградский суд избрал ему меру пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 30 июня. Вряд ли Нейман выйдет на свободу до суда — по ходатайству следствия арест скорее всего продлят.

Нейман уже находится под следствием — по факту наезда на автомобиль ГИБДД (статья о применении насилия в отношении представителя власти), но по этому делу суд не стал его арестовывать, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий.