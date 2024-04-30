В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности, но это не помогло — 26-летний водитель погиб на месте. В чате Андреевки пишут, что он ехал на работу в Шереметьево, куда недавно устроился, до этого четыре года работал в «Леруа Мерлене».

Также во время ДТП были задеты стоящие на перекрестке областной автобус (перевозчик Гудвиль) и машина такси.

Виновник ДТП, водитель «Омоды», получил печальную известность в начале марта, когда, после езды по встречке, убегая от полиции, протаранил машину ГИБДД. Тогда он тоже был пьян. Против него возбудили уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). В суде во время рассмотрения сопутствующих административных дел он признал вину и раскаялся.

Тогда следствие просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но судья Елена Козлова отклонила это ходатайство. В виде меры пресечения ему был избран запрет определенных действий (каких именно, неизвестно). При этом четыре года назад он уже привлекался по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).