Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины 30.04.2024 ZELENOGRAD.RU

В 6:30 утра 30 апреля 38-летний водитель автомобиля «Омода» выехал на перекресток улиц Логвиненко и Андреевка на запрещающий сигнал светофора и на большой скорости ударил автомобиль «Фольксваген. От удара черную машину закрутило и отбросило через несколько полос на обочину.

В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности, но это не помогло — 26-летний водитель погиб на месте. В чате Андреевки пишут, что он ехал на работу в Шереметьево, куда недавно устроился, до этого четыре года работал в «Леруа Мерлене».

Также во время ДТП были задеты стоящие на перекрестке областной автобус (перевозчик Гудвиль) и машина такси.

Виновник ДТП, водитель «Омоды», получил печальную известность в начале марта, когда, после езды по встречке, убегая от полиции, протаранил машину ГИБДД. Тогда он тоже был пьян. Против него возбудили уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). В суде во время рассмотрения сопутствующих административных дел он признал вину и раскаялся.

Тогда следствие просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но судья Елена Козлова отклонила это ходатайство. В виде меры пресечения ему был избран запрет определенных действий (каких именно, неизвестно). При этом четыре года назад он уже привлекался по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

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