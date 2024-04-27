«Дикие самокатчики сбили ребенка у корпуса 1104», сообщила в пятницу вечером местная жительница. Приехала скорая и полиция. Она утверждает, что водителем прокатного самоката был несовершеннолетний.

При этом правила запрещают несовершеннолетним брать самокаты в прокат. Однако фактически этот запрет не действует. Технически его легко могли бы реализовать сервисы проката, введя регистрацию по документу, как это сделано в сервисах каршеринга. Однако сами они делать этого не хотят, а московские власти почему-то не принуждают их к этому.