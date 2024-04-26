Фото: "Зеленоград.ру"
Это так называемая сезонная ярмарка выходного дня — она работает возле ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне с пятницы до воскресенья с 8 до 20 часов. Говорят, что здесь торгуют фермеры из российских регионов.
Сейчас в продаже огурцы (от 200 рублей за кг), картофель (от 80), помидоры (350), редис (200), яблоки (220), груши (350), баклажаны (250), клубника (350 за лоток), а также зелень и т. п.
Ещё на двух прилавках торгую мёдом: 500-600 рублей за кг.
Ярмарка не пустует, покупатели есть
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