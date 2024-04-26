Это так называемая сезонная ярмарка выходного дня — она работает возле ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне с пятницы до воскресенья с 8 до 20 часов. Говорят, что здесь торгуют фермеры из российских регионов.

Сейчас в продаже огурцы (от 200 рублей за кг), картофель (от 80), помидоры (350), редис (200), яблоки (220), груши (350), баклажаны (250), клубника (350 за лоток), а также зелень и т. п.