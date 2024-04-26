Палка лежит на перилах второго подъезда корпуса 1455, как бы перегораживая проход (но только с одной стороны), а камень придерживает лежащую на земле бумажку «Осторожно, окрашено».

Отсмеявшись, можно серьезно подумать, почему так происходит: в «Жилищнике» нет денег для обустройства заметного предупреждения? Или малярам выдали распечатку с предупреждением, но не подумали, как её крепить? Или ещё какая-то причина?

В зеленоградском телеграм-чате сотрудник «Жилищника» пытался объяснить: «Наверное, не было ленты для ограждения, вот и соорудили из того, что под рукой было. Не потому, что „так сойдет“, а время адекватное не дают, чтобы делать аккуратно. Специалистов не хватает, а план как всегда горит, оставшиеся люди пишут заявления на увольнение, поэтому скоро во всём Жилищнике останутся только товарищи из средней Азии».

При этом она понимает, как сделать хорошо, но это подаётся, как что-то невозможное — «или вам, как в магазинах, нужно поставить раскладную хрень типа „мокрый пол“?»

Да, хотелось бы видеть на окрашенном проходе «раскладную хрень». Такая напольная переносная табличка «осторожно, окрашено» плюс трос против кражи обойдутся в пару тысяч рублей. Может ли «Жилищник» закупить несколько десятков таких стоек? Или мы слишком многого хотим? Или используемая краска сохнет так долго, что, таких стоек понадобится слишком много?