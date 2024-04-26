Пешеходный переход возле Привокзальной площади перенесли 26.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас организован новый регулируемый пешеходный переход, а прежний стал нерегулируемым (возможно, в дальнейшем его уберут).

Для некоторых пешеходов это стало неожиданностью, другие в целом возмущают затянувшейся стройкой.

«Указателей я не видел, люди не понимают куда идти, есть ли проход к новому пешеходному переходу — непонятно. Проход к старому пешеходному переходу не перекрыт. У нас начнут задумываться только когда кто то под колеса попадает? Я сегодня такую картину уже наблюдал», пишет пользователь Vitalur в зеленоградском телеграм-чате.

«Знаки в одном месте, переходят в другом, а разметки вообще нет» , — пишет Анна. «Сейчас там везде нерегулируемый переход — что дальний, что ближний. Разметки нет, светофор на дальнем вообще стоит посреди стройки, люди реально не знают куда и когда идти» , — пишет Елена. «Вот как раз сегодня довелось искать этот переход, все огорожено не понятно куда идти (указателей нет), круг лишний нарезал» , — пишет Вадим.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
станция крюково, пешеходный переход
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Палка и камень — такой надежный, как швейцарские часы, способ предупредить жителей об окрашенном пандусе применили в «Жилищнике» Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 27 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Снова отмены электричек по выходным дням, но не только в субботу и воскресенье Новости
В новом микрорайоне ЦИЭ откроют «Пятёрочку», «Магнит» и «Винлаб» Новости
SURA команда исполнит любое твоё желание! Реклама
Всего три года понадобилось, чтобы убрать уродливую трубу, которой перегородили мурал архитектору Покровскому на въезде в Зеленоград Новости
«В итоге будет грязь, а газона не будет» — что ждет мини-газоны в 20-м микрорайоне. Продолжаем наблюдать за благоустройством дворов в Зеленограде Истории
Дни клиента в студии массажа лица IDOL FACE — 26-28 апреля. Скидка 20% на все, включая абонементы Реклама
Пешеходный переход возле Привокзальной площади перенесли Новости
Численность населения Зеленограда превысила 270 тысяч человек Новости
Оформить стол и главные атрибуты праздника Пасхи с товарами от известных брендов из магазинов «Я Сама» Реклама
О сильном грохоте или взрыве сообщили жители 4-го микрорайона в ночь на воскресенье. После этого на стройплощадку бывшего «аквапарка» приехало много пожарных Новости
Колонна из более чем двухсот мотоциклов проехала по Зеленограду, отмечая начало сезона Новости
Международная школа математики и программирования «Алгоритмика» приглашает на летние каникулы — интересные и полезные программы в формах интенсивов и смен дневного пребывания Реклама
Первые случаи укуса клещей зафиксированы в этом году в Зеленограде Новости
Префектура отказалась ставить светофор на узкой улице, где пешеходы «идут сплошным потоком» Новости
Хотите быть уверены в будущем своего ребёнка? В частном детском саду Зеленограда «Бинни» есть все необходимое для здорового и гармоничного развития малыша Реклама
Несколько деревьев не очень удачно упали в Зеленограде. Если вовремя не удалять аварийные деревья, травмы неизбежны Новости
Директора школы 854 обвинили в невывозе снега из экономии. В итоге оштрафовали завхоза Новости
Летний IT-клуб в Компьютерной Академии Топ Зеленоград! Успейте забронировать место в клубе со скидкой -10% до 30 апреля! Реклама
Новая идея по снижению оплаты М-11 появилась у нашего депутата в Мосгордуме Титова Новости
Круглосуточный продуктовый магазин «Магнит» открылся рядом со станцией Крюково Новости
Бесплатный профессиональный подбор очков в сети оптик Lokamed Реклама
Въезд на парковку возле станции Крюково, рядом с новыми рыночными палатками, кто-то регулярно перегораживает Новости
Открыт сезон замены хороших бордюров на идеальные. Жители (снова) не понимают, что происходит Новости
Детский праздник в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 12 мая у Покровского храма в Рузино Реклама
Самое защищенное от самокатчиков место в городе — префектура. Другие медленные зоны расположены бессистемно или необъяснимо Новости
Льготы на проезд по М-11 для зеленоградцев-участников СВО и членов их семей предложил ввести наш депутат в Мосгордуме Титов Новости
Приглашаем на квиз про Зеленоград! Реклама
Началась работа по освещению дорожек в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Бывший завод «Мерседес» под Зеленоградом возобновит работу в мае. Там будут выпускать китайские машины Новости
Лекция «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского — 20 апреля на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
РЖД не понимает, почему протекает новый подземный переход на станции Крюково. Течь там называют «водопроявлением» Новости
Действующий зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов подал документы для переизбрания от «Единой России» Новости
Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру Реклама
Сломанную скульптуру «Девочки с собакой» обещают восстановить в начале лета Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру