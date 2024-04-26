Сейчас организован новый регулируемый пешеходный переход, а прежний стал нерегулируемым (возможно, в дальнейшем его уберут).

Для некоторых пешеходов это стало неожиданностью, другие в целом возмущают затянувшейся стройкой.

«Указателей я не видел, люди не понимают куда идти, есть ли проход к новому пешеходному переходу — непонятно. Проход к старому пешеходному переходу не перекрыт. У нас начнут задумываться только когда кто то под колеса попадает? Я сегодня такую картину уже наблюдал», пишет пользователь Vitalur в зеленоградском телеграм-чате.

«Знаки в одном месте, переходят в другом, а разметки вообще нет» , — пишет Анна. «Сейчас там везде нерегулируемый переход — что дальний, что ближний. Разметки нет, светофор на дальнем вообще стоит посреди стройки, люди реально не знают куда и когда идти» , — пишет Елена. «Вот как раз сегодня довелось искать этот переход, все огорожено не понятно куда идти (указателей нет), круг лишний нарезал» , — пишет Вадим.