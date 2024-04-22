Численность населения Зеленограда превысила 270 тысяч человек 22.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Если быть точным, то на начало года в Зеленограде официально зафиксировано 270527 человек. Это на 8022 человека больше, чем годом раньше. Рост почти на 3% — это очень много. Темпы роста превышают прошлогодние почти в два раза.

Половина этого прироста пришлась на район Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны), в котором за год прибавилось сразу более четырёх тысяч человек. Вероятно, это произошло за счет заселения новых домов. Сейчас в этом районе живёт почти 38 тысяч человек.

На втором месте по вкладу в прирост новых зеленоградцев — район Крюково (14-23 микрорайоны) — там прибавилось более двух тысяч человек. При этом темпы прироста замедлились относительно прошлого года. Вероятно, в следующие годы население Крюкова будет расти быстрей за счет ввода в эксплуатацию новостроек — коммерческих и по реновации. Сейчас в этом районе живёт почти 111 тысяч человек.

В районе Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) за год прибавилось боле тысячи человек. Это позволило преодолеть убыль населения (минус триста человек за прошлый период). Численность населения этого района превысила 43 тысячи человек.

В районе Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) население тоже перестало убывать. Прирост составил всего 107 человек, но в прошлом периоде была убыль в триста с лишним человек. Сейчас в этом районе живет 37 тысяч человек.

В районе Силино (10-12 микрорайоны) людей прибавляется понемножку, но стабильно — за прошлый год плюс 460 человек. Численность района превысила 42 тысячи человек.

Численность населения на начало очередного года рассчитывает Росстат на основе итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляют количество родившихся и прибывших на данную территорию и вычитают умерших и выбывших.

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Метки:
численность населения, демография
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