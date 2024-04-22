«Пешеходы утром и вечером идут сплошным потоком с дистанцией в десять метров, что не позволяет автомобилям двигаться продолжительное время, — написал в городскую администрацию местный житель Фарид. — Иногда приходится резко тормозить, что создает аварийную ситуацию. Кроме того, из-за постоянно занятого перехода утром пробка направо растягивается аж от автобусной остановки „МИЭТ“»

Фарид призвал префектуру изучить статистику ДТП на этом участке за последние годы и считает, что все проблемы решит светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы, который будет «собирать пешеходов в кучки».

Но в префектуре отказали: светофоры ставят в первую очередь на дорогах, где есть две и больше полос в каждую сторону и в местах концентраций ДТП с пострадавшими. А здесь и дорога узкая и концентраций ДТП с пострадавшими нет.

Это не единственное место, где водители недовольны постоянным потоком пешеходов. Такие жалобы поступают, например, на переход через улицу Юности возле общежития МИЭТа — там «сплошным потоком» идут студенты.

Большинство читателей "Зеленоград.ру", принявших участие в опросе, считают, что в местах, где пешеходы идут «сплошным потоком», нужно ставить светофор, чтобы «собирать пешеходов в кучки». Эту мысль поддерживает 83% опрошенных (всего около 1400 человек).