Одно дерево упало прямо на фасад дома в 4-м микрорайоне. Другое — на детскую площадку на площади Юности. В этот раз, похоже, никто не пострадал.

Такие происшествия в основном предотвратимы. Это случается, когда ответственный за территорию вовремя не выявляет и не удаляет аварийные деревья — с гнилью, дуплами, оборванной корневой системой, опасным наклоном и т. п. В таком состоянии дерево может рухнуть от сильного ветра, налипшего снега, легкого толчка и просто под тяжестью собственного веса.

Однако система контроля и наказаний устроена таким образом, что это может сходить с рук до тех пор, пока не пострадает человек. Именно это произошло сегодня в Красногорске — верхушка березы рухнула на детскую площадку (фото) и двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы. И только это привело к возбуждению уголовного дела о халатности. Похоже, пока дерево никого не убьёт, чиновники особо не волнуются. Но рано или поздно очередное аварийное дерево упадет на человека и в Зеленограде — если не менять подход к работе, это лишь вопрос времени.

Если вы увидели аварийное дерево, сообщите об этом:

в префектуру

в ОАТИ

Это займет у вас несколько минут, но может спасти чью-то жизнь.