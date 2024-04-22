Несколько деревьев не очень удачно упали в Зеленограде. Если вовремя не удалять аварийные деревья, травмы неизбежны 22.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Одно дерево упало прямо на фасад дома в 4-м микрорайоне. Другое — на детскую площадку на площади Юности. В этот раз, похоже, никто не пострадал.

Такие происшествия в основном предотвратимы. Это случается, когда ответственный за территорию вовремя не выявляет и не удаляет аварийные деревья — с гнилью, дуплами, оборванной корневой системой, опасным наклоном и т. п. В таком состоянии дерево может рухнуть от сильного ветра, налипшего снега, легкого толчка и просто под тяжестью собственного веса.

Однако система контроля и наказаний устроена таким образом, что это может сходить с рук до тех пор, пока не пострадает человек. Именно это произошло сегодня в Красногорске — верхушка березы рухнула на детскую площадку (фото) и двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы. И только это привело к возбуждению уголовного дела о халатности. Похоже, пока дерево никого не убьёт, чиновники особо не волнуются. Но рано или поздно очередное аварийное дерево упадет на человека и в Зеленограде — если не менять подход к работе, это лишь вопрос времени.

Если вы увидели аварийное дерево, сообщите об этом:

Это займет у вас несколько минут, но может спасти чью-то жизнь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
озеленение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Несколько деревьев не очень удачно упали в Зеленограде. Если вовремя не удалять аварийные деревья, травмы неизбежны Новости
Директора школы 854 обвинили в невывозе снега из экономии. В итоге оштрафовали завхоза Новости
Летний IT-клуб в Компьютерной Академии Топ Зеленоград! Успейте забронировать место в клубе со скидкой -10% до 30 апреля! Реклама
Новая идея по снижению оплаты М-11 появилась у нашего депутата в Мосгордуме Титова Новости
Круглосуточный продуктовый магазин «Магнит» открылся рядом со станцией Крюково Новости
Бесплатный профессиональный подбор очков в сети оптик Lokamed Реклама
Въезд на парковку возле станции Крюково, рядом с новыми рыночными палатками, кто-то регулярно перегораживает Новости
Открыт сезон замены хороших бордюров на идеальные. Жители (снова) не понимают, что происходит Новости
Детский праздник в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 12 мая у Покровского храма в Рузино Реклама
Самое защищенное от самокатчиков место в городе — префектура. Другие медленные зоны расположены бессистемно или необъяснимо Новости
Льготы на проезд по М-11 для зеленоградцев-участников СВО и членов их семей предложил ввести наш депутат в Мосгордуме Титов Новости
Приглашаем на квиз про Зеленоград! Реклама
Началась работа по освещению дорожек в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Бывший завод «Мерседес» под Зеленоградом возобновит работу в мае. Там будут выпускать китайские машины Новости
Лекция «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского — 20 апреля на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
РЖД не понимает, почему протекает новый подземный переход на станции Крюково. Течь там называют «водопроявлением» Новости
Действующий зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов подал документы для переизбрания от «Единой России» Новости
Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру Реклама
Сломанную скульптуру «Девочки с собакой» обещают восстановить в начале лета Новости
При въезде в МЖК планируют построить восьмиэтажный офисный центр с музеем удивительных камней. Вот как он может выглядеть Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 20 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Проезд по платной дороге М-11 подорожает с 19 апреля Новости
В городе под названием Зеленоград не умеют сажать деревья — как такое возможно? Новости
Ознакомительный мастер-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность» — 19 апреля в детском развивающем центре «Талант клуб» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде в 2024 году Гид
Субботник в Зеленограде прошел, но не для всех. Жителям не давали инвентарь, потому что их слишком мало или из-за его нехватки Новости
Вечер в азиатском стиле от Speak Group, Kannam Street и Asian Food — 20 апреля в гастрономическом центре «Станция» Реклама
Пауэрбанк стал причиной пожара в корпусе 1824 Новости
Водитель прокатного электросамоката сбил ребенка на самокате на площади Юности. Мы давно уже предлагали сделать там «медленную зону» Новости
Самый востребованный проект загородного дома в 2023 году Реклама
Опасную стройплощадку в 3-м микрорайоне дети облюбовали для игр. Нормальной охраны и ограждения там нет Новости
Началась переделка здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Новости
Сеть аптек «Живика» проводит весеннюю акцию в Зеленограде: скидки до 25% на покупки в апреле* Реклама
Корнер грузинской кухни «Ваш лаваш» открылся в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади Новости
Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина Новости
Солнечный витамин: кому и сколько принимать? Объясняют специалисты сети медицинских офисов CMD Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру