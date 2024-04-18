Чаты районов полны саркастических обсуждений: «Это прошлогодняя коллекция бордюров, сейчас ставят более модные», «это был зимный бордюр — он свой сезон отслужил», «бордюры истыкали каблуками и исцапарали собачьими когтями» и тому подобное.

Например, в МЖК на объездной дороге меняют бордюры, которые были в идеальном состоянии, рассказали местные жители. А в 8-м микрорайоне выдирают хороший бордюрный камень и тут же его разбивают. Местные предполагают, это чтобы никто не уличил, что бордюр был как новый — года не прошло, как его укладывали.

Не хочется рассуждать в стиле «распил-откат-занос», но ничего другого не остаётся, пока в городской администрации не снизойдут до объяснений.

Официально бордюры (бортовые камни) подлежат замене в трёх случаях (пункт 4.2.2 постановления правительства Москвы №762):

отклонения от проектного положения

разрушения более чем на 20% площади открытой поверхности

сколов глубиной более трёх сантиметров

Очевидно, что огромное количество заменяемых ежегодно бордюров не подходит под эти параметры. В префектуре раньше оправдывались — мол, необходимость замены и объемы работ определяет московский департамент ЖКХ, согласовывая их с административно-технической инспекцией (ОАТИ), а зеленоградская префектура и зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», на чьём балансе находятся бордюры, к планированию работ не привлекают, они занимаются только текущим ремонтом.

Однако это слабое оправдание чудовищной растрате, которая происходит на глазах у всего города. Любопытно, что гранитные бордюры, установленные пять лет назад вдоль Центрального проспекта, менять не собираются. Какой вывод сделает из всего этого обычный прохожий? Что у чиновника-коррупционера под контролем заводик бетонных бордюров, а не гранитных? А что ещё остаётся думать, когда ежегодна замена нескольких километров хороших бордюров на новые остается без объяснений?